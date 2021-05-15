Пастбищный период в нашей стране обычно начинается в мае и заканчивается в октябре. Как говорят животноводы, это пора «большого» и относительно дешевого молока, так как на многих фермах и комплексах за эти месяцы получают половину от его годового производства, причем при более низкой себестоимости, нежели в стойловый период. О том, как сегодня обстоят дела с выпасом крупнорогатого скота в районе, рассказал первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко.

Как показывает практика, стравливание пастбищ животными – самый экономичный, совершенный и эффективный способ превращения ресурсов растениеводства в продукты животного происхождения, а также получения питательных кормов для высокой молочной продуктивности. При правильной организации работ по содержанию скота в летне-пастбищный период надои молока увеличиваются и превышают среднегодовые. Причем данный резерв увеличения объема кормов доступен каждому хозяйству.

– Последние дни стойлового содержания скота в сельхозпредприятиях обычно бывают самыми сложными. В этот период очень важно правильно организовать перевод коров на пастбищное содержание, при этом сохранив высокую продуктивность, хорошую воспроизводительную способность и здоровье животных. Следовательно, чтобы избежать снижения молочной продуктивности коров и обеспечить прирост продукции, к нему необходимо заранее хорошо подготовиться. А это подразумевает под собой целый комплекс организационно-хозяйственных и зооветеринарных мероприятий, которым должно уделяться пристальное внимание.

Следует отметить, что при переводе коров на летне-пастбищное содержание первостепенная роль отводится организации полноценного кормления животных. В рационе коров должно быть достаточное количество сухих веществ, клетчатки, легкоперевариваемых углеводов и минеральных веществ. Правильная организация кормления животных в переходный период обеспечивает их высокую молочную продуктивность, хорошее здоровье и во многом определяет эффективность всего пастбищного сезона.

В пользу того, что пастьба является наиболее рациональным способом использования травостоя пастбищ, свидетельствует и то, что скашивание пастбищных и сенокосных травостоев не дает столько отрастаний, сколько при пастьбе. При этом, безусловно, надо не забывать про обязательный уход за пастбищем после каждого стравливания. Также, чтобы правильно организовать выпас скота, необходимо знать емкость пастбищ. Это значит, определить, сколько скота можно прокормить на гектаре в течение пастбищного периода. Данный вопрос имеет важное значение, так как при чрезмерной нагрузке выпаса нередко самые пастбищевыносливые растения выпадают из травостоя, и пастбищные угодья теряют хозяйственную ценность.

Как видите, с финансовой точки зрения у летне-пастбищного периода есть свои плюсы. Но мы не говорим только сугубо о выгоде. Свежая трава – это хороший поставщик белка и витаминов. На пастбище коровы хорошо очищаются, значительно улучшается состояние их вымени, а также копыт и суставов. Следовательно, повышается воспроизводство стада. Улучшается метаболизм. Есть и другие положительные моменты. Если говорить в целом, то продуманная до мелочей организация выпасов вкупе с хорошим выходом из состояния зимовки позволят получить высокие надои при более низких затратах.

На сегодняшний день на пастбищах района выпасается 32 гурта коров и 5 гуртов телок, а это 8847 голов. В этом плане лидируют такие хозяйства, как СУП «Андреевка», КСУП «Кривск» и ОАО «УваровичиЭлит». В целом все хозяйства района основательно подготовились к началу пастьбы: своевременно подкормили пастбища, определились с участками для каждого гурта. Сейчас время самого дешевого молока, которое нужно использовать максимально эффективно, ведь оптимальная организация пастбищного содержания скота является наиболее эффективным путем повышения рентабельности молочной отрасли. Поэтому будем стараться плодотворно работать в данном направлении, – подчеркнул Олег Леонидович.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Ирины Палубец