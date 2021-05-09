Победа едина! На площади города в рамках празднования Дня Победы была развернута масштабная историческая ретроспекция

На площади города развернулась масштабная историческая ретроспекция «Победа едина!». Интерактивные площадки, представленные общественными объединениями, учреждениями образования, предприятиями воссоздали события от начала войны до Победы. На импровизированных площадках «Встреча победителей», «Полевой госпиталь», «Полевая почта», «На привале», «Партизанская землянка», «Живой альбом» и других можно было окунуться в атмосферу военного времени – сфотографироваться, отведать солдатской каши, спеть песню, пострелять в тире, заглянуть в школьный музей. Кульминацией исторической реконструкции стало исполнение вальса Победы: десятки пар юношей и девушек закружились в вихре победной майской мелодии. Завораживающее зрелище никого не оставило равнодушным.

Тут же, на площади, разместились торговые ряды, фото-зоны, выставки декоративно-прикладного творчества, проходили спортивные состязания. Спасатели РОЧС показали свое мастерство на деле: на импровизированной площадке потушили пожар и спасли человека.

Отличный подарок будакошелевцам преподнесли столичные артисты. Концертная программа заслуженного фольклорного коллектива «Купалинка» и выступление индивидуальных исполнителей не оставили равнодушным никого. Зрители аплодировали и подпевали под мотив известных мелодий.

Праздничную программу продолжили участники гала-концерта районного конкурса «И играла гармонь в День Победы».

По традиции вечерняя часть праздничных мероприятий начнется с выступления народного ансамбля народных инструментов Уваровичской детской школы искусств. Продолжит праздничный марафон концертная программа народного вокального ансамбля «Крыничанька» и выступление индивидуальных исполнителей ­района. Финальным аккордом праздничного марафона станет дискотека с участием фестиваля красок Colorfest.

Наталья ЛОГУНОВА.

Ирина ПАЛУБЕЦ.