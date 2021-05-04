Сегодня на Гомельщине проживает 491 ветеран Великой Отечественной войны. Накануне главного для них праздника руководство области подготовило подарки героям.

Перед Днем Победы каждый ветеран получит открытку с поздравлениями от председателя облисполкома Геннадия Соловья. К пожеланиям главы региона прикрепят письма, которые областной музей военной славы подготовил за время акции «Письмо ветерану». Однако этим дело не обойдется.

– Отправляем ветеранам не только открытки, – рассказала «Гомельскай праўдзе» Галина Мороз, начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома. – Вместе с ними вручим участникам войны продуктовые и подарочные наборы.

К сожалению, героев того времени остается все меньше, многие уже не могут поучаствовать в парадах Победы и пройти в памятном шествии вместе с внуками и правнуками. Поэтому праздник и теплые слова поздравлений ветеранам стараются принести с доставкой на дом.

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