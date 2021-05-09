Поколению победителей посвящается

Сегодня, в праздничный день, слова искренней признательности и глубокого уважения звучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны Михаила Кончица, Анатолия Кашпарова и Александра Новичкова.

По окончании торжественных мероприятий в райцентре заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусев, директор ЧТУП «Атарт» Тариел Асланов, посетив ветеранов на дому в Городке, Сельце и Буда-Кошелеве, поздравили их с памятной датой и вручили поздравительные письма от руководства области и района, ценные подарки и продуктовые наборы. Патриотическая акция «Подарок ветерану», инициатором которой выступил Тариел Асланов, проходит уже 22-й раз, с 1999-го года.

Михаил Кончиц из Городка принимает поздравления от заместителя председателя райисполкома Геннадия Вамбрикова, военного комиссара Владимира Петрусева и Тариела Асланова

Мелодии военных лет в исполнении народного ансамбля народной песни «Верас»

Совместное фото на память

В День Победы поздравить героического деда Приехал внук Роман с семьей

Поздравления и подарки принимает Александр Новичков из Сельца

У ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Кашпарова

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.