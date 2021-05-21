В Беларуси насчитывается 2 612 413 семей, из них более 43% имеют детей моложе 18 лет*.
В 2020 году в Беларуси заключено 50 384 брака.
Количество браков на 1 тыс. человек населения — 5,4**.
Средний возраст вступления в первый брак у женщин — 26,2 года, у мужчин — 28,4 года.
92,6% браков были заключены между белорусами.
Среди заключенных брачных союзов 718 браков, в которых жених и невеста были в возрасте 60 лет и старше.
Растет число детей, рожденных третьими и последующими. Доля таких детей, в общем числе родившихся:
2010 — 11,6%;
2020 — 24,6%.
Количество молодых и многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
молодые семьи: 2019 — 302 310; 2020 — 294 945;
многодетные семьи: 2019 — 40 250; 2020 — 40 771.
Количество молодых и многодетных семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия:
молодые семьи: 2019 — 6559; 2020 — 7737;
многодетные семьи: 2019 — 7785; 2020 — 11 674.
* По данным переписи населения 2019 года.
** Здесь и далее — по итогам 2020 года.
Источник: Национальный статистический комитет Беларуси.