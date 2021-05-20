Дети вернулись! Что удалось сделать в развитии инклюзивного детского центра?

Больше года прошло с того момента, как в Гродно на базе благотворительной организации – Центр помощи «Вера» начал создаваться инклюзивный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году благотворительная организация переехала по новому адресу, но в старое здание – Репина, 5а (бывшая детская комната «Алые паруса»). Здесь сразу начались активные работы – ремонтные и организационные. Уже спустя пару месяцев, летом 2020-го «Вера» впервые смогла пригласить ребят с инвалидностью бесплатно пройти курс реабилитации по иппотерапии. Это было первое направление, которое начало работать в рамках создания единственного в Беларуси инклюзивного детского центра. Шаг за шагом – и к осени удалось запустить работу кукольного инклюзивного театра «Радуга», а к зиме начали работать ещё 4 новых творческих направления – арт-терапия, развивающая песочница, музыкально-танцевальная студия «Облака» и образовательные занятия. На ближайший календарный год запланировано создание сенсорной комнаты, открытие летней группы дневного пребывания для детей с инвалидностью, а также запуск работы родительского клуба.

Почему инклюзивный центр необходим?

Уже сейчас в Центре имеют возможность заниматься порядка 50 детей с инвалидность. Здесь они учатся танцевать, постигают азы музыкального искусства, учатся рисовать, играть на сцене, а также получают образовательные и реабилитационные услуги на бесплатной основе . Занимаются с ребятами квалифицированные педагоги и специалисты. Всё это стало возможным благодаря помощи и поддержке обычных людей, которые не остались в стороне и пожелали поддержать развитие центра.

Дети сюда ходят с огромным удовольствием, а из желающих записаться на занятия, без преувеличения, собирается очередь. Это говорит о том, что такой центр и специализированные услуги для детей с инвалидностью востребованы, а нуждающихся в них детей – большое количество.

«Мы долгое время шли к созданию детского инклюзивного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Да, в городе есть масса развивающих центров, игровых комнат и площадок, но все это подходит для здоровых ребят. Куда прийти, скажем, ребенку с ДЦП, который передвигается на коляске, или малышу с аутизмом, которому нужны особые условия и, главное, понимание со стороны окружающих его особенностей; слабовидящему ребенку, который хочет лепить и клеить, но без помощи волонтера и грамотного специалиста сделать это ему самому трудно. Зачастую детки, которые имеют особенности развития, остаются за бортом активной жизни и лишены возможности всячески развиваться, посещать кружки, общаться, приходить на праздники и концерты. Именно поэтому мы ставим себе цель – создать такое пространство для особенных детей, где бы они смогли, как и обычные дети петь, танцевать, рисовать, получать качественные образовательные услуги и, главное, общаться и дружить. При этом чувствовать себя комфортно», – рассказывает директор Центра помощи «Вера» Антонина Мисюкевич.

На сегодняшний день в Гродно, да и в целом в Беларуси, нет многопрофильного центра развития, где особенный ребенок мог бы найти себе занятия по душе, удовлетворить свою потребность в простом человеческом общении и, конечно, получить услуги в сфере образования, развития, иметь возможность пройти некоторые виды терапии (музыкальной, сенсорной, арт-терапии и т.д.), интересно и с пользой провести досуг. Если такие услуги где-то для особенных детей оказываются, они, как правило, дорогостоящие.

«Наша цель – предоставлять необходимые услуги и дополнительные возможности для детей с инвалидностью бесплатно. Чаще всего семьи, в которых воспитывается особенный ребенок, являются нуждающимися. Регулярные реабилитации, приобретение специализированных средств (коляска, стульчик, тренажер), лекарства, поддерживающие занятия со специалистами медицинского профиля – все это для семьи выливается в серьезные расходы. И позволить себе дополнительные развивающие занятия для ребенка зачастую семья не в состоянии. В нашем Центре ребенок может заниматься бесплатно, и это будет весомой помощью для семьи», – говорят в Центре помощи «Вера».

Театр, арт-терапия, развивающая песочница и танцы

Летом прошлого года от Центра впервые детям с особенностями развития смогли предложить услуги лечебной верховой езды (иппотерапии). Это было первое направление, которое начало функционировать в рамках создания Детского инклюзивного центра. Пройти реабилитацию на лошади за летний теплый период смогли 11 детей, ещё пять ребят прошли неполный курс реабилитации в виду наступления холодной погоды. Все дети нуждались в таком виде реабилитации по назначению врача. Это были ребята с заболеваниями психоневрологического профиля: ДЦП, аутизм, гиперактивность, поведенческие расстройства и др. Занятия по иппотерапии возобновятся с начала лета. Группа детей, которые смогут пройти реабилитацию бесплатно, уже сформирована. В этом году это будет порядка 10 ребят.

С ноября 2020 года в Центре был создан кукольный инклюзивный театр «Радуга». Здесь на сегодняшний день занимается три группы детей с различными диагнозами и разной степенью утраты здоровья. В распоряжении детей мастерская и актовый зал, где проходят репетиции и спектакли. В мастерской проходят основная часть занятий, где ребята вместе с руководителем студии Натальей Кирейчук создают свой театр: изготавливают куклы и декорации, учатся работать с различными материалами, делают открытки и поделки, разучивают роли, играют и общаются. В актовом зале, который был отремонтирован к открытию «Радуги», ребята показывают спектакли зрителю. Так, с начала работы театральной студии дети показали уже три спектакля, которые сделали своими руками от «А» до «Я».

С февраля в Центре начали работать ещё 4 творческих направления для детей с инвалидностью.

Была создана музыкально-танцевальная студия «Облака». На занятиях дети разучивают танцевальные элементы, учатся элементарному музицированию на инструментах Карла Орфа – деревянных ложках, барабанах, ксилофонах, колокольчиках, бубенцах, развивают пространственную ориентацию, крупную и мелкую моторику, получают умеренную физическую нагрузку. Сейчас в студии в трех группах занимается порядка 20 детей.

«Главная цель этой студии помогать развиваться детям через музыку и танец, укреплять свое физическое здоровье и раскрывать творческий потенциал. Мы работаем с простыми музыкальными инструментами, осваиваем музыкально-ритмические и танцевальные игры, слушаем музыку и много играем. Все эти упражнения помогают развивать воображение и внимание ребенка, а также улучшают музыкальную и двигательную память», – рассказывает руководитель студии Татьяна Селина.

Дети с инвалидностью имеют возможность также пройти курс арт-терапии. На арт-терапевтических занятиях ребенок сможет выразить свои переживания через рисунок, лепку, поэкспериментирует с различными художественными материалами, а, главное, испытает радость от творческого процесса. Это ещё и работа воображения, развитие фантазии, когнитивных и моторных навыков. На арт-встречах дети смогут нарисовать свои эмоции и настроение, передать чувства с помощью красок. Три ребенка уже успешно прошли курс по арт-терапии, ещё 6 детей начали занятия.

С февраля 2021 года на базе Центра помощи «Вера» дети с ограниченными возможностями здоровья могут пройти курс образовательных занятий у педагога Татьяны Селиной на бесплатной основе. Курс занятий составляется для каждого ребенка индивидуально исходя из его потребностей и интеллектуальных способностей. Одному важно освоить навык чтения, другому выучить буквы и цифры, подготовиться к школе, а третьему интересно получать энциклопедические знания по истории, культуре, естественным наукам. Основной формой проведения занятия является игра – дорисуй, посчитай, продолжи цепочку, что лишнее, найди пары и т.д. Педагог в работе с детьми использует различные методики: палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, педагогику Монтессори. Три ребенка уже успели закончить курс, ещё трое – осваивают занятия в данный момент времени.

Развивающая песочница+сказкотерапия – ещё одно направление для детей с особенностями, которое работает в детском инклюзивном Центре. Занятия строятся в небольшом лотке с песком, в котором педагог предлагает ребенку играть, выполнять различные задания с мелкими деревянными игрушками и природными материалами, а также придумывать собственные сказки и истории. Игры в песке помогут раскрыть внутренний мир ребенка, улучшить его индивидуальные качества, активизировать психологические процессы (мышление, память, воображение), развить ручной интеллект.



Работа инклюзивного центра требует больших вложений

Работа всех кружков и студий в Центре требует постоянного финансирования. Это покупка материалов для работы на занятиях, музыкальных инструментов, игрового и обучающего оборудования, оплата труда педагогов и специалистов, а также ремонтные работы в помещениях, покупка мебели, музыкальной аппаратуры. Работа инклюзивного центра основывается исключительно на пожертвованиях, которые делают обычные люди.

«Удивительно для нас то, что мы часто обращаемся к предприятиям и организациям с просьбой помочь в строительстве центра, приобретении необходимого оборудования и зачастую получаем отказ. Помогают единичные организации. Множество экономически стабильных предприятий тратят огромные суммы, к примеру, на рекламу и маркетинг, но при этом отказываются помочь в строительстве такого важного социального объекта для нашего города. К слову, отличную маркетинговую компанию для предприятия можно было бы организовать, например, финансируя одно из направлений работы инклюзивного центра.

А вот обычные, рядовые граждане, наоборот, не остаются равнодушными и поддерживают нас. Благодаря помощи рядовых граждан порядка 50 детей с инвалидностью имеют возможность получать необходимые им услуги и занятия бесплатно. Сегодня хочется поблагодарить каждого, кто жертвовал и жертвует средства на развитие детского инклюзивного центра. Нам уже удалось сделать много. Спустя год работы мы видим, что для семей, где воспитывается особенный ребенок, иметь возможность заниматься здесь – это важно и необходимо, поэтому в наших планах – только дальнейшее развитие», – отмечает руководитель благотворительной организации Антонина Мисюкевич.

В планах – сенсорная комната, родительский клуб и группа дневного пребывания

Несмотря на отсутствие стабильного финансирования, в «Вере» планируют дальнейшее развитие детского инклюзивного центра. Так, в данный момент активно идет работа по созданию сенсорной комнаты. Это специально организованная среда, оснащенная оборудованием для стимуляции систем восприятия: тактильной, слуховой, зрительной. Благодаря сенсорной терапии ребенок может добиться значительного улучшения физического и психического здоровья: развитие концентрации и управления вниманием, коррекция и восстановление зрительно-моторной координации, коррекция психических состояний, профилактика умственного и физического переутомления. Комната будет оборудована сенсорными настенными панелями для упражнений на развитие крупной и мелкой моторики, модульными ковриками, акустической системой для проведения музыкальной терапии, световым столом для песочной терапии, пузырьковой колонной и другим необходимым оборудованием.

В планах Центра организовать работу летней группы дневного пребывания для детей с инвалидностью. Сюда в период летних каникул родители смогут приводить детей на несколько часов, где с ребятами будет заниматься педагоги, а также волонтеры Центра. Также планируется организовать работу родительского клуба для семей, которые воспитывают особенных детей. В клубе родители смогут получать консультации специалистов – психологов, медиков, педагогов, участвовать в различных образовательных встречах, обучающих мастер-классах и с пользой проводить свой досуг в кругу единомышленников.

Центр помощи «Вера» благодарит всех, кто оказывает поддержку Центру, кто интересуется делами нашей организации, оказывает финансовую, информационную, волонтерскую помощь, а также помогает в организации спектаклей, праздников, развлекательных мероприятий для детей с инвалидностью. Искренне благодарим каждого из вас!