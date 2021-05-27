Сегодня в райисполкоме председатель Комитета государственного контроля Гомельской области Алексей Игликов провел «прямую телефонную линию» и выездной прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комитета государственного контроля.

В течение двух часов Алексей Алексеевич осуществлял прием жителей региона. За это время он выслушал и попытался разобраться в проблемах обратившихся граждан.

Поднятые вопросы касались ремонта дорог и качества проведения экспертизы по ремонту жилого дома.

Так, житель райцентра не согласен с заключением специализированной экспертизы о состоянии жилого дома. По его мнению, дом давно нуждается в капитальном ремонте. Принято решение изучить данный вопрос независимыми экспертами и о результатах уведомить гражданина.

По каждому обращению руководитель контрольного органа выдал поручение провести детальное разбирательство и о результатах информировать заявителей и Комитет.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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