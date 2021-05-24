Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича

Шок, трепет, истерика — три слова, которыми можно охарактеризовать реакцию белорусских оппозиционеров-эмигрантов во главе со Светланой Тихановской на задержание в аэропорту Минска информационного экстремиста и провокатора Романа Протасевича

Вместе соон являлся соавтором телеграм-канала «Нехта». Из ничего это название за считаные недели превратилось в самый успешный в мессенджере русский бренд-миллионник. Даже враги из числа коллег по цеху в глубине души завидовали. Но «успех» вскружил головы двух телеграмеров. Они перешли черту и занялись политикой, став координаторами и пропагандистами Беломайдана. Стали врагами своего государства. Первым попался Протасевич. Но у читателя вопрос: при чем тут Украина? Об этом и пойдет речь.

Роман Протасевич — досье

Роман Дмитриевич Протасевич — профессиональный оппозиционер с 2010 года. В 2011-м был впервые задержан. Администрировал протестные группы социальной сети «ВКонтакте». Работал в западных СМИ на территории Белоруссии: «Еврорадио», «Радио Свобода»*, которые являются прикрытием для деструктивной пропаганды в постсоветском мире.

В конце 2019-го бежит в Польшу, вывозит свою семью и начинает со Степаном Путило проект «Нехта», который стал звездным часом для обоих. 29 сентября 2020 года Протасевич публично объявляет об уходе из «Нехты» на новый проект.

По слухам, партнерство стало конфликтным на почве дележа денег и славы. Роман Дмитриевич вел телеграм-канал «Беларусь головного мозга», но повторить успех «Нехты» 2020 года не смог: протесты в РБ сошли на нет. «Нехта» по этой же причине ежедневно теряет тысячи подписчиков и до сих пор не достигла дна. Без протестов в Белоруссии продолжение деятельности вело в глухой тупик.



Роковая ошибка

На позапрошлой неделе Протасевич в Греции встречается с пребывавшей там «с рабочим визитом» 12—14 мая Светланой Тихановской. И смеется над требованием его экстрадиции: «Дорогие спецслужбы, отправляйте кому угодно и сколько угодно свои бумажки! В ближайшие дни вернусь, начну работу над крутым проектом», — написал блогер.

23 мая Протасевич ступил на борт самолета компании Ryanair. В аэропорту заметил подозрительного человека, который, как ему показалось, следил за ним, и написал об этом как о забавном случае. В этот момент Протасевич и допустил роковую ошибку — сел на рейс, отключив базовый инстинкт самосохранения. Профессионал, обнаружив шпика, который явно хочет убедиться, что клиент сел в самолет и улетел, сразу заподозрил бы ловушку. Но Роман Протасевич не агент 007. Он увидел в наружном наблюдении беспомощные попытки КГБ достать его, посмеялся над ними в своих пабликах и зашагал в салон самолета компании Ryanair навстречу «крутому проекту». Ловушка захлопнулась.



В ловушке

Первыми впали в истерику буферные страны. Польша требовала крови: закрыть воздушное пространство ЕС для белорусских авиакомпаний! Поляков понять можно: это они Протасевича и проворонили. Он был в их юрисдикции, именно поляки отвечали за безопасность своего провокатора. И когда сели в лужу, подняли самый громкий визг, ибо громче всего кричит «держи вора!» сам вор.

Но и у Вильнюса рыльце в пушку. Именно президент Литвы самым первым назвал разворот самолета, его посадку в Минске и арест Протасевича «воздушным терроризмом». Почему — ясно: Вильнюс отвечает не только за Тихановскую, но и за Протасевича. Более ни одна из стран Запада крови не требовала, ограничились угрозами. И не зря.

Нельзя поддаваться эмоциям — это могут принять за театральную постановку. Нестыковки полезли сразу же.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лина Бейшене сообщила, что решение посадить самолет в Минске принадлежит экипажу, а также рассказала о каком-то «конфликте» с одним из пассажиров.

Этот факт потом стали старательно опровергать. Но и без опровержений было понятно, что Протасевич, поняв, что в ловушке, запаниковал. По рассказам разных пассажиров, он схватился за голову, дрожал от возбуждения и страха, пытался передать компьютер третьим лицам, что-то печатал на нем и заявлял: «Здесь меня ждет смертная казнь».

Преступление и наказание

Слова «смертная казнь» вдохновили очень многих микроблогеров. Даже российские протестуны в своих блогах яростно хайповали, живописуя казнь Протасевича.

Но реальность скучна. Бывший редактор признанного экстремистским телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич проходит обвиняемым по ч. 3 ст. 130 (возбуждение социальной вражды); ст. 293 (организация массовых беспорядков); ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Это не подрасстрельные статьи — читайте УК РБ.

Роман Протасевич и правда был включен КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности. Но это только в связи с обвинениями об организации массовых беспорядков. Он и правда был координатором протестов, сообщая маршруты, речовки, алгоритмы действий для протестующих.

Но есть и еще кое-что, о чем пока что не сообщают прокуроры и следователи. Речь о роли Романа Протасевича в вооруженном конфликте на Украине. Летом 2014-го он участвовал в боевых действиях в Донбассе, в АТО на стороне ВСУ. Вступил в неонацистский батальон «Азов», где прошел спецподготовку по рукопашному бою, стрельбе из огнестрельного оружия, штурмовым действиям, диверсионно-подрывной работе. Зимой 2015-го дослужился до заместителя командира связи 2-й ударно-штурмовой роты. Содействовал получению польского и американского финансирования на нужды «Азова».

В РБ это уголовная статья, в которой потолок — пять лет тюрьмы. Ее могут присовокупить к уже имеющимся.

Ложь и реальность

Эмигранты в ужасе поняли, что Лукашенко не шутит, а КГБ ничего не забыл и никого не простил. Беглецы осознали, что являются марионетками, которым в любой момент могут обрезать ниточки. Теперь плодят фейки, надеясь докричаться до хозяев, чтобы те спасали их от СИЗО «Американка».

Экс-дипломат Павел Латушко по простоте душевной лжет, что самолету угрожали уничтожением. Но компания Ryanair в своем официальном комментарии сообщила, что белорусское управление воздушным движением оповестило пилотов о потенциальной угрозе и лишь рекомендовало садиться в Минске. Ryanair извинился за неудобства и сообщил, что о ситуации были оповещены национальные и европейские агентства по авиабезопасности. Про задержание Протасевича в комментарии не было ни одного слова. Потому что в записи разговора «борта» с «башней» ясно слышно, что решение садиться в Минске принял командир судна. И никаких угроз истребителей!

Солгал не только Латушко, но и президент Литвы Науседа. Истребитель МиГ-29 поднялся с базы ВВС в Барановичах и сопровождал самолет, когда он уже летел в Минск. Решение же следовать туда принял командир экипажа. Сам.



«Вы не понимаете — это другое»



ЕС стремится прикрыть то, что не уберег Протасевича, переводя стрелки на Лукашенко. Это или следствие шока, или заранее срежиссированный спектакль, в котором Протасевича продали, используя как наживку. Журналист Bellingcat Христо Грозев назвал инцидент нарушением Чикагской конвенции и квалифицировал его как «террористический акт».

Его широко цитировали в воскресенье. Чем «спалили» роль Украины. Дело в том, что этот самый Грозев обещал расследование о неудавшейся операции по захвату бойцов «ЧВК Вагнер». Расследования еще никто не видел, но если и увидит, то по логике сказанное журналистом Bellingcat относится и к СБУ. Которая собиралась заманить «вагнеровцев» на рейс Минск—Стамбул и точно таким же способом посадить самолет в Киеве. Если так и было, то выходит, что КГБ спас наших ребят от украинского плена!

Кстати, настолько ли беспрецедентным является ЧП с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича? Совсем не является! 2004 год: личный самолет члена Совфеда РФ, экс-замминистра финансов Андрея Вавилова, следовавший по маршруту Москва — Барбадос — Аспен, по требованию федерального прокурора округа Северная Калифорния был принудительно посажен в аэропорту американского города Палм-Бич, а россиянин допрошен. 2013 год: в Вене принудительно посажен самолет президента Боливии. На борту искали Эдварда Сноудена, но не нашли. 2014 год: Румыния и Болгария пытаются посадить самолет Дмитрия Рогозина, чтобы арестовать на тот момент российского вице-премьера, которого включили в список персональных санкций США и ЕС.

Но есть и еще один прецедент. Самый ключевой.



СБУ и «Белавиа»

Пока спикеры стран ЕС бились в истерике, марионеточная Украина подозрительно молчала. Обычно в Киеве реагируют резче, но не в этот раз. Лишь три с половиной часа спустя после первых сообщений о задержании Протасевича спикер МИД Украины со своего айфона разместил в Twitter текст официальной реакции.

Там не было ни слова о «воздушном терроризме», «пиратском захвате самолета», «заложниках-пассажирах», «истребителях-убийцах». По украинской версии, «случилась очередная атака на свободу слова». И все. О захвате самолета ни одной буквы, об этом Киев молчит в тряпку. Но почему?

Все дело в том, что в 2016 году украинские диспетчеры передали самолету «Белавиа», вылетевшему из Киева, приказ СБУ вернуться в аэропорт «Жуляны». Все ради задержания одного из пассажиров. В случае неподчинения угрожали истребителями украинских ВВС.

Самолет «Белавиа», который был уже над границей с РБ, послушно вернулся, и с него сняли пассажира по имени Армен Мартиросян. Ради него и разворачивали, угрожая истребителями. Рейс «Белавиа» улетел, господин Мартиросян остался.

Его спас армянский паспорт: вмешалось посольство Армении, и Армена Араратовича освободили. Запад хранил молчание — Западу было до лампочки. Никто не заплатил «Белавиа» и пассажирам неустойку. Никто не признался в том, чья вина была первичной: СБУ или диспетчеров. СБУ кивала на диспетчеров, диспетчеры на СБУ. Иск Армена Мартиросяна украинский суд отклонил. Вот почему к «воздушной части» инцидента у Киева претензий нет. А ведь настоящий случай чисто внешне — один в один история 2016 года!

И если Протасевича и правда «вели», то украинский опыт «разворачиваний» самолетов явно был использован хорошими учениками.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.