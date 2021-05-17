Беларусь относится к странам с самодостаточным производством сельскохозяйственной продукции и является лидером в СНГ по производству на душу населения*:
картофеля — 648 кг,
мяса — 132 кг,
молока — 785 кг.
Занимает 5-е место в СНГ по производству на душу населения зерна (778 кг) и 4-е место по производству овощей (197 кг).
Потребление основных продуктов питания в 2019 году (на душу населения):
мясо и мясопродукты — 97 кг,
молоко и молочные продукты — 246 кг,
яйца — 264 шт.,
картофель и картофелепродукты — 175 кг,
овощи, бахчевые культуры и продукты их переработки — 152 кг,
фрукты, ягоды и продукты их переработки — 97 кг.
Потребление основных продуктов питания в 2010 году:
мясо и мясопродукты — 84 кг,
молоко и молочные продукты — 247 кг,
яйца — 292 шт.,
картофель и картофелепродукты — 183 кг,
овощи, бахчевые культуры и продукты их переработки — 149 кг,
фрукты, ягоды и продукты их переработки — 65 кг.
Удельный вес продажи продовольствия белорусского производства в розничном товарообороте организаций торговли в I полугодии 2020 года:
яйца — 100%,
сливочное масло — 99,9%,
мясо и мясные продукты — 99,7%,
морковь — 96,6%,
сыры — 92,1%,
сахар — 90,2%,
картофель — 89,5%.
На начало 2020 года в Беларуси работало около 17 тыс. продовольственных магазинов (28% от общего числа магазинов). В расчете на 10 тыс. жителей приходится 18 продовольственных магазинов.
* Здесь и далее — данные за 2019 год.
Источник: Национальный статистический комитет Беларуси.