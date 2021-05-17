Беларусь относится к странам с самодостаточным производством сельскохозяйственной продукции и является лидером в СНГ по производству на душу населения*:

картофеля — 648 кг,

мяса — 132 кг,

молока — 785 кг.

Занимает 5-е место в СНГ по производству на душу населения зерна (778 кг) и 4-е место по производству овощей (197 кг).

Потребление основных продуктов питания в 2019 году (на душу населения):

мясо и мясопродукты — 97 кг,

молоко и молочные продукты — 246 кг,

яйца — 264 шт.,

картофель и картофелепродукты — 175 кг,

овощи, бахчевые культуры и продукты их переработки — 152 кг,

фрукты, ягоды и продукты их переработки — 97 кг.

Потребление основных продуктов питания в 2010 году:

мясо и мясопродукты — 84 кг,

молоко и молочные продукты — 247 кг,

яйца — 292 шт.,

картофель и картофелепродукты — 183 кг,

овощи, бахчевые культуры и продукты их переработки — 149 кг,

фрукты, ягоды и продукты их переработки — 65 кг.

Удельный вес продажи продовольствия белорусского производства в розничном товарообороте организаций торговли в I полугодии 2020 года:

яйца — 100%,

сливочное масло — 99,9%,

мясо и мясные продукты — 99,7%,

морковь — 96,6%,

сыры — 92,1%,

сахар — 90,2%,

картофель — 89,5%.

На начало 2020 года в Беларуси работало около 17 тыс. продовольственных магазинов (28% от общего числа магазинов). В расчете на 10 тыс. жителей приходится 18 продовольственных магазинов.

* Здесь и далее — данные за 2019 год.

Источник: Национальный статистический комитет Беларуси.

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