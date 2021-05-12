Проект по изучению иммунитета против COVID-19 стартовал в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство здравоохранения.

«Белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19. Все желающие смогут сдать свой биологический материал (кровь) для исследования на антитела к COVID-19. Это исследование проводится для оценки популяционного иммунитета населения», — говорится в сообщении ведомства.

Организует проект Минздрав Беларуси совместно с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая. Тестирование на антитела для жителей Беларуси будет бесплатное.

Запись на тестирование будет только в электронном виде. Желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн. Доступ для записи на тестирование будет открыт с 12 мая.