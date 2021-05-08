В стране идет весенняя призывная кампания. Прокуратура района напоминает молодым людям об ответственности за уклонение от мероприятий по призыву.

– Во все времена защищать Родину было почетно и служба в армии считалась священным долгом каждого мужчины. Однако в последние годы нам приходится сталкиваться с нежеланием юношей призывного возраста служить в армии, – отметила помощник прокурора Виктория Стрижнева.

В минувшем году районным судом было рассмотрено три дела «уклонистов». Молодые люди проигнорировали повестки и не явились в военкомат во время призывной кампании. Однако, как отмечает заместитель прокурора, при получении повестки все призывники под роспись преду-преждаются об уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на военную службу.

Все юноши были осуждены по ч. 1 ст. 435 УК Республики Беларусь и арестованы на один месяц. Но судебный приговор не освобождает парней от армии, как ошибочно считают многие, а вот проблем добавит. Так, судимость за уклонение от службы в армии может повлечь проблемы с трудоустройством, выездом за границу, получением банковского кредита.

– Уплата штрафа или отбытие наказания не означает, что парень «рассчитался» с армией, – отметила Виктория Анатольевна. – После отбытия наказания и погашения судимости молодые люди снова подлежат очередному призыву на общих основаниях. И чем тратить время, скрываясь от работников военкомата, проходить через суд, выплачивать огромные штрафы или отбывать иные меры наказания, не проще ли сразу отслужить положенный срок в армии?

Согласно ч. 1 ст. 435 уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. А ч. 2 гласит: «Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, совершенное путем умышленного причинения себе телесного повреждения, либо симуляции заболевания, либо подлога документов или иного обмана, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок».

В примечании прописано: «Призывник, резервист или военнообязанный, впервые совершившие деяния, преду-смотренные ч. 1 настоящей статьи, ч. 1 ст. 436, ст. 437 настоящего Кодекса, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если содеянное явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств».

Стоит задуматься, нужно ли ломать себе жизнь, избегая воинской обязанности.

Ирина ШУТОВА