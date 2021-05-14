С целью снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их безопасности, а также привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели подрастающего поколения на пожарах в магазине «Евроопт» пропагандисты Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели первый этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних».

Совместно с активистами белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных средней школы №1 райцентра были организованы интерактивные площадки с конкурсами, викторинами и играми. Так, ребята вместе с родителями в интересном и креативном формате вспоминали алгоритм действий в случае возникновения пожара, оттачивали навыки спасателей, искали опасные места в квартире, складывали картинки из кубиков «Волшебная книга», отвечали на вопросы викторины и проходили тест по безопасности в приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

Во время мероприятия спасатели напоминали родителям об опасности оставления детей без присмотра, а ребятам – о последствиях игр с огнем. Все участники акции получили важные знания и обучающую наглядно-изобразительную продукцию.

Буда-Кошелевский РОЧС