Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

О работе экономики

В первую очередь Александр Лукашенко поинтересовался работой экономики: «В первом приближении, что мы имеем за первый квартал?». Вместе с тем он обратил внимание на то, что главное даже не итоги первого квартала, а оценка на перспективу — что будет в будущем, на что планируется выйти по итогам года, в том числе с учетом проблемных моментов.

«Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дает оценки и многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы: они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют», — отметил Президент.

Об ответных санкционных мерах

По словам Александра Лукашенко, одна из таких проблем — это попытка запугать Беларусь санкциями. Он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа. «Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу», — поручил глава государства.

Также он поставил правительству задачу вместе с Министерством иностранных дел посмотреть на деятельность в Беларуси по так называемым западным гуманитарным программам.

«Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Я поручал главе Администрации, вы Сергеенко передайте, что я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации, — напомнил Президент. — А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно — они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают — хорошо, будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании — в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы».

«Вообще я всегда задаю вопрос: кому это выгодно и зачем? Слушайте, мы защищаем свою страну, и мы с вами, и весь народ хотим жить в своей стране. Мы ее защищаем. Нас что за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать, — подчеркнул Александр Лукашенко. — А так мы по-белорусски: голову спрячем в песок, как страусы, и думаем, ну ладно, выдержим, вытерпим. Нет. Нужно показывать, что мы нация и у нас есть своя земля, своя страна».

О борьбе с последствиями пандемии

Кроме того, во время встречи речь шла о финансировании антиковидных мер. Глава государства также актуализировал важность поддержки врачей и медперсонала, которые работают в красных зонах.

«Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию, — сказал Президент. — Как у нас здесь обстоят дела? Главное при этом — мы лечили и будем лечить своих людей. И, дай бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется. Чтобы мы тех врачей, которые все-таки работают в красных зонах с ковид-больными, поддерживали».

О восстановлении чернобыльских регионов

Александр Лукашенко на встрече также обратился к проблематике, которая обсуждалась во время его недавней рабочей поездки по районам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда было решено к сентябрю выработать новую программу по развитию соответствующих территорий.

«Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему. Надо определиться в каждом районе, агрогородке, что мы там должны сделать. Надо восстановить тот уровень жизни и безопасности, который был до чернобыльской катастрофы. Все проблемы обозначены, надо только определиться, где мы что-то сделаем. И для людей придется создавать необходимые условия: инфраструктура плюс жилье. Потому что предприятия-то мы построим, но кто работать будет на них? — сказал Президент. — Надо вот эту вот завершающую программу принять, чтобы выровнять уровень чернобыльских регионов».

О сотрудничестве с Россией

Глава государства также попросил Романа Головченко доложить об итогах межправсовета ЕАЭС в Казани, подробностях его переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным. «Мы с Президентом России договорились, что вы с Мишустиным встретитесь на этом этапе и попробуете, если это возможно, окончательно выкристаллизовать хотя бы те вопросы, которые, возможно, придется еще окончательно урегулировать на уровне президентов. Я предложил это сделать на Высшем госсовете, где будут присутствовать все: и премьеры, и главы наших парламентов. Но к этому надо подойти», — добавил Александр Лукашенко.

Роман Головченко кратко высказался об итогах работы экономики в первом квартале этого года. По его словам, достигнутые результаты свидетельствуют о том, что экономика вышла на траекторию роста. Валовой внутренний продукт немного вырос и составил почти 101%. «Мы идем с опережением прогноза, и дальше траектория восходящая. За четыре месяца ожидаем 101,4%, за полугодие планируем выйти на почти 102%», — заявил премьер-министр. Он добавил, что основным драйвером роста среди отраслей стала промышленность.

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