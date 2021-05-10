В числе лидеров также коммунисты из Калинковичей и Мозыря, Центрального и Новобелицкого районов Гомеля.

24 апреля в Минске на IV Пленуме ЦК КПБ 2-му секретарю районной организации Владимиру Азарушкину награду вручил Игорь Карпенко. Как отметил Владимир Евгеньевич, благодарность ЦК КПБ за активную партийную работу и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения – это результат работы всей районной организации, наш общий результат.

Кроме того, на пленуме был рассмотрен целый ряд вопросов, среди которых организационно-политическое укрепление партийных структур и повышение роли первичных партийных организаций КПБ. Участники собрания единогласно пришли к общему мнению, что сегодня необходимо информировать людей о политической ситуации в стране и мире. Центральный комитет осудил предпринятую в стране попытку государственного переворота, принято соответствующее заявление.

Наталья НИКОЛАЕВА