Сегодня на сцене центрального районного дома культуры в торжественной обстановке вручили заслуженные награды победителям 14-го ежегодного районного Пасхального фестиваля.

Светлое Христово Воскресение – древнейший и самый важный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью в самом широком смысле. Он объединяет людей, наполняет души любовью, радостью, желанием прощать и делиться теплом с другими.

На Будакошелевщине стало доброй традицией проводить районный пасхальный фестиваль «Свет Христова Воскресения». Сегодня на сцену центрального районного дома культуры вышли лучшие творческие коллективы и индивидуальные исполнители нашего района, а также мастера декоративно-прикладного творчества и талантливые умельцы в семи номинациях.

Открыл мероприятие заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков. Он отметил, что с каждым годом популярность фестиваля только растет. Приятно осознавать, что пасхальные торжества все шире входят в жизнь людей, вместе с тем наполняя их сердца самыми лучшими качествами, глубже раскрывая высокие нравственные и духовные начала. Слова поздравления гостям и участникам мероприятия также направил благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа, протоиерей Сергий Пешко.

Итак, победителями Пасхального фестиваля в номинации «Лучшее пасхальное яйцо» в возрастной категории до 17 лет стали: 1 место – Карина Познякова, 2 место – Игорь Бондарь; в возрастной категории от 17 лет и старше: 1 место – Майя Галицкая, 2 место – Елена Беломутова, 3 место – Екатерина Кашлачева.

В номинации «Лучший пасхальный кулич»: 1 место – Татьяна Лукашенко, 2 место – Елена Мисиянцева, 3 место – Яна Зайцева.

В номинации «Лучшая пасхальная поделка» в возрастной категории дети до 17 лет: 1 место – Алексей Жданович и Кирилл Логиновский, 2 место – Максим Свердлов, 3 место – Максим и Юлия Пинчуковы; в возрастной категории от 17 лет и старше: 1 место – Ирина Белоусова, 2 место – Ирина Хомич, 3 место – Елизавета Гореликова.

В номинации «Лучший пасхальный рисунок» в возрастной категории до 17: 1 место – Дарья Покидько, 2 место – Виктория Гнидина и Ангелина Лебедева, 3 место – Даниил Искрицкий и Артем Карпов; в возрастной категории от 17 лет и старше:1 место – Елена Щербина, 2 место – Вадим Цыцарев, 3 место – Божена Семашко.

В номинации «Вокальные ансамбли» в возрастной категория до 17 лет: 2 место – образцовый ансамбль народной песни «Танок» (Буда-Кошелевская детская школа искусств); в возрастной категории от 17 лет и старше: 1 место – дуэт Марии и Петра Бобиковых (филиал Ивольский сельский Дом культуры), 2 место – народный вокальный ансамбль «Крынічанька» (Уваровичский городской дом культуры), народный фольклорный коллектив «Сябрына» (Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры) и народный фольклорный коллектив «Губичанка» (филиал Губичский сельский дом культуры), 3 место – народный фольклорный коллектив «Синички» (филиал Ивольский сельский дом культуры).

В номинации «Соло-вокал» возрастная категория до 17 лет:

1 место – Каролина Сергачева, 2 место – Артем Ковалев,

3 место – София Дробышевская; возрастная категория от 17 лет и старше: 1 место – Инна Емельянова, 2 место – Мария Мрочек, 3 место – Виктор Бабушкин.

В номинации «Поэтическое слово» в возрастной категории до 17 лет:

1 место – Александра Талавира, 2 место – Матвей Сомов, 3 место – Иван Побединский; в возрастной категории от 17 лет и старше: 1 место – Мария Шевцова, 2 место – Екатерина Андрианова.

Кроме того, дипломами «За стремление к победе и творческий креатив» награждены Татьяна Гриб, Карина Лебедева, Арсений Глинников и Алексей Логутков. Благодарственного письма «За пропаганду духовно-нравственного песенного творчества» удостоен гость праздника Денис Портнов из Жлобина.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора