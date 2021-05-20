В рамках информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» с учащимися старших классов гимназии провели беседу за круглым столом начальник инспекции по делам несовершеннолетних Андрей Фролов, фельдшер – валеолог Инна Гусакова, врач-нарколог Ольга Богданович и председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста Елена Куриленко.

На мероприятии обсудили вопросы профилактики потребления, незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, уголовной ответственности, недопущении совершения преступлений в сети-интернет, о вреде табака на организм человека. Для гимназистов провели викторину «В объятиях табачного дыма» и анонимное анкетирование по вопросам здорового образа жизни.

По окончанию круглого стола ребятам вручены памятки и буклеты о вреде курения.