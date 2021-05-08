Буда-Кошелевская районная организация Белорусского Общества Красного Креста стоит на защите интересов и здоровья незащищенных слоев населения. За какой помощью можно обратиться в Красный Крест, рассказала председатель РО БОКК Елена Куриленко:



– Источниками финансирования районной организации являются добровольные членские взносы и пожертвования, спонсорская помощь белорусских организаций, государственная поддержка и иностранная помощь. Все средства идут на конкретную работу, связанную с оказанием помощи уязвимым слоям населения. Кроме того, мы постоянно ищем новые подходы к организации деятельности, создаем условия, направленные на работу с одинокими пожилыми людьми, бездомными, детьми из сложных семей и другими людьми, нуждающимися в данный момент в поддержке. Тесно сотрудничаем с учреждениями здравоохранения, образования и социальной защиты. Помощь нуждающимся оказывается на безвозмездной основе.

Не могу не отметить, что распространение COVID-19 для нас стало серьезным вызовом. Мы объединили все наши ресурсы, чтобы оказать качественную помощь тем, кто нуждается в этом больше всего. Это и медики, и социальные работники, и волонтеры, и сотрудники Белорусского Красного Креста. Это было бы невозможно, не будь у нас поддержки большой команды, в которую входят не только сотрудники, волонтеры и члены Белорусского Красного Креста, но и жертвователи в лице простых белорусов, а также международные партнеры.

Опыт показал, что наша способность эффективно оказывать помощь людям в большой степени определяется возможностями для сотрудничества и совместной работой. Именно коллективная работа всех структур, государственных и общественных организаций позволяет нам действительно изменить к лучшему жизнь тех, кто страдает от нищеты, последствий стихийных бедствий и эпидемий.

Подготовила Ольга МАРЦЕЛЕВА