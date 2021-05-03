Если находитесь на улице:

держитесь подальше от строений, высоких столбов, деревьев, электропроводов,

найдите укрытие (в подъезде, магазине, кинотеатре, метро, подземном переходе, под мостом),

защитите глаза, нос и рот от песка и пыли.

Если находитесь дома:

плотно закройте окна, двери,

уберите вещи с балконов и подоконников,

отключите газ и электричество,

не стойте возле окон,

отгоните личный автотранспорт от деревьев и ветхих строений,

в сельском доме погасите огонь в печи, закрепите или занесите в помещение предметы со двора.

Если находитесь в автомобиле:

остановитесь (не ставьте авто около рекламных щитов, высоких деревьев),

сориентируйте авто против ветра,

не выходите из машины,

закройте окна и двери.

Источник: МЧС Беларуси

Белта