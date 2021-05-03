Если находитесь на улице:
держитесь подальше от строений, высоких столбов, деревьев, электропроводов,
найдите укрытие (в подъезде, магазине, кинотеатре, метро, подземном переходе, под мостом),
защитите глаза, нос и рот от песка и пыли.
Если находитесь дома:
плотно закройте окна, двери,
уберите вещи с балконов и подоконников,
отключите газ и электричество,
не стойте возле окон,
отгоните личный автотранспорт от деревьев и ветхих строений,
в сельском доме погасите огонь в печи, закрепите или занесите в помещение предметы со двора.
Если находитесь в автомобиле:
остановитесь (не ставьте авто около рекламных щитов, высоких деревьев),
сориентируйте авто против ветра,
не выходите из машины,
закройте окна и двери.
Источник: МЧС Беларуси