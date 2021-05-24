Оставим эмоции, просто проследим хронологию произошедшего. 23 мая поступила информация о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины – Вильнюс. Сообщение пришло одновременно в греческую столицу и Минск. Пилоты действовали в соответствии с инструкциями: поскольку находились в воздушном пространстве Беларуси, то и посадку запросили в минском аэропорту.

Согласно международным договорам, было дано разрешение на посадку.

О ситуации, естественно, оперативно доложили Президенту Беларуси — была дана команда принимать, проверять, сделать все необходимое.

Для помощи и контроля был поднят истребитель. Ведь никто не знал, что именно может находиться внутри пассажирского самолета…

Сразу после этого — опять же строго по регламенту – на место были направлены все необходимые службы: медики, спасатели, саперно-пиротехническая, следственно-оперативная группы и т.д.

Началась проверка.

Все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль. Их прошел и находившийся на борту экстремист Протасевич, изначально вопросов к нему не было. (У пограничников, к примеру, есть списки граждан, которым запрещены въезд или выезд из страны, Протасевича в этих списках не было).

Затем его фото появилось в Telegram -канале Антона Мотолько. Милиция среагировала на эту информацию, поскольку Протасевич признан обвиняемым по делу о массовых беспорядках.

Здесь интересный нюанс. Летел Протасевич вместе с подругой, гражданкой России и, как пишут некоторые источники, сотрудницей польского телеканала «Белсат». Она и сделала фото, отправила его Мотолько. Ну а тот, получается, фактически сдал экстремиста Протасевича белорусским силовикам.

Итог: с нашей стороны соблюдены международные нормы, законодательство Беларуси, безопасность пассажиров обеспечена, они благополучно продолжили рейс, обвиняемый в противоправных действиях задержан.

Напомню, гражданин Беларуси Протасевич, создатель и главный редактор экстремистских Telegram-каналов, обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них — организация массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, он фигурирует в уголовном деле о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Ранее СК через генпрокурора направлял в Польшу документы на экстрадицию белорусов Степана Путило и Романа Протасевича. Обоих объявляли в межгосударственный розыск, в нашей стране оба внесены в список причастных к терроризму.

Саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД обследовала багаж пассажиров, борт самолета и прилегающую к нему территорию. Взрывных устройств не обнаружено. Сообщение о минировании самолета в Минске оказалось ложным. По этому факту возбуждено уголовное дело.

ОФИЦИАЛЬНО

МИД Беларуси о реакции на ситуацию с рейсом авиакомпании Ryanair: «Чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности — это приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни пассажиров, представляются полностью оправданными».

Пресс-секретарь МИДа Беларуси Анатолий Глаз:

— Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей полностью отвечали установленным международным правилам. Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и регуляторами в авиационной сфере. В данном вопросе Беларусь в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации.



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