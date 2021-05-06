Печатные СМИ*

Всего — 1615: государственные — 432, негосударственные — 1183.

В том числе:

газеты — 720 (государственные — 214, негосударственные — 506);

журналы — 854 (государственные — 207, негосударственные — 647);

бюллетени, каталоги, альманахи — 41 (государственные — 11, негосударственные — 30).

Электронные СМИ*

Всего — 262: государственные — 181, негосударственные — 81.

В том числе:

радиопрограммы — 164 (государственные — 137, негосударственные — 27);

телепрограммы — 98 (государственные — 44, негосударственные — 54).

Информационные агентства*

Всего — 9: государственные — 2, негосударственные — 7.

* По состоянию на 1 мая 2021 года.

Источник: Министерство информации Беларуси.

Белта