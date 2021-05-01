С 8 по 11 мая и дополнительно в Ветковском районе 2 мая в зонах отчуждения и отселения будет действовать беспропускной порядок пребывания. Находиться там гражданам в эти дни разрешено только до 17 часов.

Гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам необходимо иметь при себе и предъявить по требованию специалистов Администрации зон отчуждения и отселения, сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих охрану территорий радиоактивного загрязнения, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы на транспортное средство (при передвижении на нем). Напоминаем, в иное время въезд на указанные территории осуществляется только по пропускам, выданным в Администрации зон отчуждения и отселения.

При нахождении на указанных территориях необходимо выполнять элементарные правила защиты от радиации: при благоустройстве могил применять средства защиты (марлевые повязки, перчатки). По окончании работ верхнюю одежду следует тщательно встряхнуть, открытые части тела вымыть привезенной с собой водой.

Запрещается отклоняться от маршрута движения, разводить костры, поджигать растительность. Образовавшийся мусор после уборки могил необходимо складировать в специально оборудованных местах. Дети должны постоянно находиться в поле зрения взрослых.

Въезд на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника должен производиться только через контрольно-пропускные пункты по пути следования. При выезде с территории заповедника будет осуществляться радиационный контроль.

Кладбища, расположенные на территориях заповедника в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах, относятся и к пограничной зоне, поэтому для иностранных граждан необходимо дополнительно получить пропуск в пограничную зону в территориальных органах пограничной службы.

Подробную информацию о порядке въезда и пребывания на территориях зон отчуждения и отселения можно получить по телефонам: 8 (0232) 29-37-11, 23-27-13.

Администрация зон отчуждения

и отселения МЧС Республики Беларусь