В связи с неблагоприятными погодными условиями матчи, запланированные на минувшую пятницу, были перенесены. Поэтому во вторник на площадке гимназии райцентра соревновались команды Особино и Буды Люшевской, а также гимназии и Кривска. В четверг Уваровичи сыграли с командой Буда-Кошелева, а команды Кривска и Буды Люшевской выясняли, кто же из них сильнее.

На площадке развернулось захватывающее противостояние. Атмосфера была по-настоящему спортивной. Все участники были настроены на победу, а болельщики эмоционально поддерживали спортсменов.

Команда гимназии райцентра уже обеспечила себе первое место в турнире, являясь бесспорным лидером. Продолжается упорная борьба за 2-е и 3-е места между футбольными командами Особино, Буда-Кошелева и Буды Люшевской.

Ирина ШУТОВА

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