Сегодня состоялось заседание Совета Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов. На повестке дня было рассмотрено два вопроса: об изменении в составе Совета Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов ФПБ, выполнение решений III Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси.

В мероприятии приняли участие председатели райкомов отраслевых профсоюзов, председатели первичных профсоюзных организаций района, а также заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов Максим Серебков.

В ходе выступления председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева отметила, что сегодня значимость участия профсоюзного актива в решении проблем в трудовых коллективах и обществе возрастает по мере возникновения новых требований времени. Поэтому усилия профсоюзов должны быть направлены на обеспечение мира и стабильности, сохранение здоровья людей и создание безопасных условий труда, повышение уровня качества жизни трудящихся, их трудовой и социальной защищенности. Профсоюзный лидер района подробно остановилась на выполнении решений III Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Она акцентировала внимание на основных направлениях работы, которые следует продолжить в текущем году. В частности, на вопросах, находящихся на постоянном контроле профсоюзов: занятость, оплата труда, цены, выполнение условий коллективного договора, охрана труда и др. Татьяна Ивановна подвела промежуточные итоги по основным направлениям деятельности профсоюзных организаций района, а также определила задачи дальнейшей работы.

О работе районной организации отраслевого профсоюза работников образования и науки рассказала его председатель Нина Ананич.

Подробно на работе в условиях пандемии в своем выступлении остановилась председатель первичной профсоюзной организации УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Ольга Маханова.

В завершение мероприятия по всем вопросам повестки дня заседания Совета районного объединения профсоюзов выступил Максим Серебков.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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