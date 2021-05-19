Стартовал «Весенний турнир» по мини-футболу на открытой площадке.

Заявку на участие в соревнованиях подали 6 команд: МФК Кривска, Уварович, Будалюшево, Буда-Кошелево, а также гимназии райцентра и РУП «Беларуснефть-Особино». На протяжении месяца команды будут оспаривать звание чемпиона. Организатор чемпионата ГУ РФСК «Урожай».

5 игр чемпионата уже состоялись. На текущий момент лидирует команда гимназии райцентра.

Расписание игр.

12 мая в 18.15 встретятся команды МФК «Кривск» и МФК «Буда-Кошелево», в 19.15 — МФК «Буда-Люшево» — МФК «Уваровичи».

13 мая в 18.15 будут состязаться команды ГУО «Гимназия» — РУП «Белоруснефть-Особино».

18 мая в 18.15 за победу поборются МФК «Кривск» — МФК «Уваровичи», в 19.15 — МФК «Буда-Кошелево» — ГУО «Гимназия».

20 мая в 18.15 состоится матч между ГУО «Гимназия» — МФК «Кривск», в 19.15 — МФК «Буда-Люшево» — РУП «Белоруснефть-Особино».

25 мая в 18.15 посоревнуются РУП «Белоруснефть-Особино» и МФК «Уваровичи», в 19.15 — ГУО «Гимназия» — МФК «Буда-Люшево».

27 мая в 18.15 игра команд МФК «Буда-Кошелево» — МФК «Уваровичи», в 19.15 — МФК «Буда-Люшево» — МФК «Кривск».

1 июня в 18.15 сыграют РУП «Белоруснефть-Особино» — МФК «Кривск», в 19.15 — МФК «Буда-Кошелево» — МФК «Буда-Люшево».

3 июня завершат турнир встречи команд: в 18-15 ГУО «Гимназия» — МФК «Уваровичи», в 19.15 — РУП «Белоруснефть-Особино» — МФК «Буда-Кошелево».

В связи с погодными условиями в расписании могут быть изменения.

Впереди еще три недели насыщенной футбольной игры и эмоций, по которым и сами игроки, и болельщики так скучали. Приходите поддержать коллег и поболеть за свою любимую команду.