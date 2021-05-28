31 мая для школьников завершится учебный год, а последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит уже сегодня, 29 мая. Выпускные вечера для учащихся 11-х классов запланированы на 10 июня.

В связи с проведением торжественных мероприятий принято решение об ограничении на территории района продажи пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив: с 8.00 29 мая до 8.00 30 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня. Ограничения не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств.