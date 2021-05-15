Так случилось, что Ярослав Чечиков серьезно пострадал при рождении. Уже на 5-й минуте жизни его подключили к аппарату ИВЛ, он потерял много крови и нуждался в переливании. В результате жизнь ребенку сохранили, но повреждения мозга оказались необратимыми.

К году малыш получил инвалидность, диагноз – ДЦП, спастико-гиперкинетическая форма 3-й степени. Ярославу скоро шесть, но он пока так и не сел, ситуацию сильно усугубляют постоянные гиперкинезы – неконтролируемые движения тела, которые не удается купировать. Необходим специализированный стульчик, без которого невозможно нормально организовать быт и ежедневные занятия ребенка.

Несколько реабилитаций Ярослав проходил в китайской клинике, и каждая из них давала серьезные подвижки в физическом развитии ребенка, а также курс БДА-терапии в Казахстане, реабилитации в российских специализированных центрах. Вдохновляло то, что интеллект у ребенка сохранен.

К сожалению, в Жлобине нет специалистов, которые могли бы оказывать квалифицированную помощь Ярославу даже на платной основе. И семья вынуждена проживать в столице. Родители уверены, что постоянные занятия, частые реабилитации помогут сыну встать на ноги и догнать своих сверстников.

Семья просит помощи в приобретении для Ярослава многофункционального кресла «Майгоу». Стоимость данного средства – 320000 рос. руб. (10864 бел. руб. по курсу НБ РБ на 23.04.2021). Вы можете помочь, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Ярославу Чечикову:



1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. Помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/.

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское облуправление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа выбирайте последовательно пункты: + Система «Расчет» (ЕРИП), + Благотворительность, общественные объединения, + Помощь детям, взрослым, – ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА, – Пожертвования.

4. SMS-пожертвование. Если вы абонент мобильного оператора life:) или МТС, можно совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

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