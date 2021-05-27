1 июня 2021 года в 11.00 учреждение «Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта» организует торжественное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

В торжественном мероприятии примет участие общественный деятель, паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию – Алексей Талай.

Алексей Талай выступит с мотивационной речью, ответит на интересующие вопросы, а также проведет мастер-класс по плаванью. Кроме того будет организован дружеский заплыв Алексей Талая со спортсменами-воспитанниками ГОЦОР по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

На торжественном мероприятии выступит депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Уткина Виталия Юрьевича.

Предполагается высокая социальная значимость данного торжественного мероприятия, направленного на развитие доступной среды для инвалидов, как базового этапа их полноценной интеграции в общество, его полноценную жизнь.

Приглашаем принять участие в вышеназванном мероприятии!