Следующая наша история о братьях Драенковых – Исаке, Сергее и Федоре. Долгие годы собирал и бережно хранит до сих пор документы, фотографии сын одного из них – Валерий Исакович Драенков. На фотографии, сделанной в 1944-м году, судьба свела троих братьев в Польше. Драенковы не только выжили в той войне, но и вышли победителями, посвятили свои жизни служению Родине и в послевоенные годы. Из рода Драенковых на фронт ушли четверо братьев, все они вернулись домой с Победой.

Сергей Емельянович Драенков родился в 1916-м году в Канторовичах Морозовичского сельсовета в многодетной семье. Вместе с братом-близнецом Иваном, ставшим впоследствии военным летчиком, закончил Недойскую десятилетку, потом Киевскую пехотную школу командного состава РККА имени Рабочих Красного Замоскворечья, в которой учился и его двоюродный брат Федор. По окончании школы был направлен на Сахалин в 157-й стрелковый полк 79-й стрелковой дивизии.

В июне 1941-го, когда он вместе с женой и полуторагодовалой дочкой приехал в отпуск на малую родину, началась война. Сергей Емельянович возвращается на Сахалин. В начале 1943-го его направляют в район села Бородино Московской области на должность начальника штаба стрелкового батальона одного из соединений 31-й Армии. Участвовал в Ржевско-Вяземской и Смоленской операциях, в освобождении городов Ярцево и Смоленска. В составе соединения вышел на правый берег Днепра северо-восточнее Орши, где был ранен и направлен в госпиталь. Зная в совершенстве польский язык, был назначен начальником штаба формирующегося 44-го пехотного полка 13-й пехотной дивизии Войска Польского. Участвовал в освобождении городов: Сумы, Киева, Житомира, Ровно, Ковеля, Люблина и других. Был ранен в боях за польский город Злотув. Войну закончил на Одере под Франкфуртом. Награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

После войны Сергей Емельянович проходил службу в Прибалтийском военном округе. Закончил Военную академию им. М.В. Фрунзе в Москве. Служил заместителем начальника оперативного отдела мотострелкового корпуса в городе Калинине, был преподавателем Калининского мединститута. 2 марта 1981 года похоронен с воинскими почестями.

Исак Емельянович Драенков родился в Морозовичах в 1904-м году. В 1918-м окончил Недойскую школу, потом служил в Красной Армии в 39-м кавалерийском полку старшиной эскадрона. В 1939-м был мобилизован на Финский, Польский фронт старшиной эскадрона конной разведки 24-го пехотного полка. В годы войны с июня 1942 года – партизан партизанского отряда «За Советскую Беларусь» бригады им. Щорса. С ноября 1943-го был зачислен на должность старшины 6-й роты в 172-й пехотный полк 57-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. В 1944 году гвардии старшина Драенков числился адъютантом 172-го стрелкового полка. В конце 1944-го переведен в 174-й гвардейский полк 57-й гвардейской дивизии, где продолжил службу адъютантом командира полка вплоть до августа 1945-го.

За время боевых действий Исак Драенков несколько раз был ранен и контужен. Награжден 4 почетными грамотами с благодарностью от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина за освобождение городов Ковеля, Седлеца, Гнезно, взятие немецких – Ландсберг, Мезеритц, Швибус, Цюллихау. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и другими. После войны трудился в налоговых и страховых органах. Ушел из жизни на 86-м году.

О Федоре Савельевиче Драенкове вспоминал его сын Александр: «До армии отец работал учителем в Гавлях. После окончил в Киеве пехотное училище. Когда началась война, получил назначение командиром роты в Рижское пехотное училище. Проявив хорошие знания, был направлен в Военную академию им. М.В. Фрунзе, где после окончания ускоренного курса военного времени получил назначение заместителем командира полка в 8-ю гвардейскую Сталинградскую армию. Во время боев на Днестре, после освобождения Одессы, заменил командира полка. Получил орден Красного Знамени, звание майора и был утвержден на должности. Следующие бои и второй орден Красного Знамени отец получил на Магнушевском плацдарме при форсировании Вислы. В боях за Одер был награжден орденом Александра Невского. На старой немецкой границе получил тяжелое ранение. Пока находился в госпитале в Лодзи, пришла долгожданная весть о штурме Берлина.

После войны отец преподавал в Военной академии им. М.В. Фрунзе, в 1954-м принят в Академию генштаба. Получил назначение на Дальний Восток, где служил командиром отдельной бригады, командиром дивизии на Камчатке. Дослужился до генеральской должности. После хрущевских сокращений вновь преподавал в Военной академии им. М.В. Фрунзе. Два года занимал должность руководителя группы советников во Вьетнаме. В 1965-м вернулся в Москву. От войсковых должностей отказался. Почему? Мы поняли позднее: сердце стало подводить. Последние шесть лет работал начальником кафедры оперативно-тактической подготовки в Академии им. В.И. Ленина. Отца не стало 1 июня 1971-го года».

«Пройдет много лет, но никогда не забудутся подвиги гвардейцев. Не погаснет в сердцах народов память о солдатской славе, героизме и доблести советских людей, отстоявших в жестокой борьбе с врагом свободу и независимость своей социалистической Родины, освободивших народы Европы от фашистского рабства» – эти слова, сказанные когда-то Федором Савельевичем Драенковым, действительно станут пророческими. И какие бы сегодня попытки переписать ход истории не предпринимались, наша память и благодарность всем участникам тех сражений – от простого солдата до генерала – бесценна и не подвластна времени.

Наталья ЛОГУНОВА