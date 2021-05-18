На встрече присутствовали представители предприятий, организаций и учреждений, чтобы обсудить насущные вопросы, волнующие сегодня жителей региона. Провел мероприятие заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков.

В рамках совещания рассмотрен ряд важных вопросов: профилактика нарушений трудовой дисциплины (пьянство, прогулы, правонарушения), в том числе в период проведения весенне-полевых работ; обеспечение пожарной безопасности; киберпреступления; летняя занятость несовершеннолетних; проведение единых дней информирования в трудовых коллективах.

Подводя итоги встречи, Геннадий Вамбриков подчеркнул, что сегодня идеологическая работа в районе направлена на активизацию информационной и разъяснительной работы среди населения и в трудовых коллективах. Он заострил внимание на недопущении в работе идеологов формализма и более ответственном подходе к решению поставленных задач.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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