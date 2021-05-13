Угарный газ (окись углерода СО) — продукт неполного сгорания органических веществ, высокотоксичный газ, без цвета, часто имеющий запах гари. Приводит к острому кислородному голоданию.
Его токсический эффект проявляется очень быстро даже при крайне низких концентрациях. Таким образом, воздействие концентраций окиси углерода 100 ppm и выше сопровождается симптомами и признаками острого или хронического отравления, с возможными тяжёлыми последствиями для здоровья человека. Смертельная доза CO для человека составляет 1000—2000 ppm (0,1-0,2 %) при вдыхании газа в течение 30 минут. При высоких концентрациях окиси углерода во вдыхаемом воздухе смерть может произойти во время ингаляции в течение 1-2 минут.
Симптомы отравления распознать вначале очень трудно, поэтому Вы можете и не догадываться, что причиной недомогания является угарный газ. Проявление одинаковых симптомов у всех людей, находящихся в одном помещении, позволяет распознать отравление угарным газом.
Наиболее характерными симптомами при отравлении угарным газом являются:
При лёгком отравлении: головная боль, головокружение, стук в висках, боли в груди, сухой кашель, слезотечение, тошнота, рвота, возможны зрительные и слуховые галлюцинации, покраснение кожных покровов, карминно-красная окраска слизистых оболочек, тахикардия, повышение артериального давления.
При отравлении средней тяжести: сильный шум в ушах, сонливость, возможен двигательный паралич при сохранённом сознании.
При тяжёлом отравлении: потеря сознания, коматозное состояние, судороги, непроизвольное отхождение мочи и кала, нарушение дыхания, которое становится непрерывным, расширение зрачков с ослабленной реакцией на свет, резкий цианоз (посинение) слизистых оболочек и кожи лица. Смерть обычно наступает на месте происшествия в результате остановки дыхания и падения сердечной деятельности.
К наиболее распространенными причинами отравления угарным газом относятся:
- несвоевременное обслуживание газоиспользующего оборудования;
- в газифицированных помещениях, в которых эксплуатируется газоиспользующее оборудование (плиты, проточные водонагреватели, теплогенераторы с открытой камерой сгорания) в условиях недостаточного воздухообмена, например, при нарушении тяги в дымоходах и/или вентиляционных каналах либо недостатке приточного воздуха для горения газа;
- нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топку, плохая тяга);
- техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией, сон в автомобиле с включенным двигателем;
- использование гриля на древесном угле в беседке барбекю с плохой вентиляцией;
- нахождение человека в очаге пожара.
Первая помощь при отравлении:
- Обеспечить пострадавшему свежий воздух
- Устранить поступление угарного газа
- Проветрить помещение (открыть окна и двери) и покинуть помещение.
- Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. Вызвать «скорую помощь».
- Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи.
- Сообщить врачу скорой помощи, о подозрении в отравлении угарным газом.
Если пострадавший от угарного газа пришёл в себя, но длительное время находился в бессознательном состоянии, то он срочно подлежит транспортировке в медицинское учреждение и лечении. Степень отравления угарным газом определяют на основании анализа крови.
Старший Государственный инспектор отдела надзора
Гомельского областного управления Госпромнадзора
Максим Себик