Угарный газ (окись углерода СО) — продукт неполного сгорания органических веществ, высокотоксичный газ, без цвета, часто имеющий запах гари. Приводит к острому кислородному голоданию.

Его токсический эффект проявляется очень быстро даже при крайне низких концентрациях. Таким образом, воздействие концентраций окиси углерода 100 ppm и выше сопровождается симптомами и признаками острого или хронического отравления, с возможными тяжёлыми последствиями для здоровья человека. Смертельная доза CO для человека составляет 1000—2000 ppm (0,1-0,2 %) при вдыхании газа в течение 30 минут. При высоких концентрациях окиси углерода во вдыхаемом воздухе смерть может произойти во время ингаляции в течение 1-2 минут.

Симптомы отравления распознать вначале очень трудно, поэтому Вы можете и не догадываться, что причиной недомогания является угарный газ. Проявление одинаковых симптомов у всех людей, находящихся в одном помещении, позволяет распознать отравление угарным газом.

Наиболее характерными симптомами при отравлении угарным газом являются:

При лёгком отравлении: головная боль, головокружение, стук в висках, боли в груди, сухой кашель, слезотечение, тошнота, рвота, возможны зрительные и слуховые галлюцинации, покраснение кожных покровов, карминно-красная окраска слизистых оболочек, тахикардия, повышение артериального давления.

При отравлении средней тяжести: сильный шум в ушах, сонливость, возможен двигательный паралич при сохранённом сознании.

При тяжёлом отравлении: потеря сознания, коматозное состояние, судороги, непроизвольное отхождение мочи и кала, нарушение дыхания, которое становится непрерывным, расширение зрачков с ослабленной реакцией на свет, резкий цианоз (посинение) слизистых оболочек и кожи лица. Смерть обычно наступает на месте происшествия в результате остановки дыхания и падения сердечной деятельности.

К наиболее распространенными причинами отравления угарным газом относятся:

несвоевременное обслуживание газоиспользующего оборудования;

в газифицированных помещениях, в которых эксплуатируется газоиспользующее оборудование (плиты, проточные водонагреватели, теплогенераторы с открытой камерой сгорания) в условиях недостаточного воздухообмена, например, при нарушении тяги в дымоходах и/или вентиляционных каналах либо недостатке приточного воздуха для горения газа;

нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топку, плохая тяга);

техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией, сон в автомобиле с включенным двигателем;

использование гриля на древесном угле в беседке барбекю с плохой вентиляцией;

нахождение человека в очаге пожара.

Первая помощь при отравлении:

Обеспечить пострадавшему свежий воздух Устранить поступление угарного газа Проветрить помещение (открыть окна и двери) и покинуть помещение. Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. Вызвать «скорую помощь». Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи. Сообщить врачу скорой помощи, о подозрении в отравлении угарным газом.

Если пострадавший от угарного газа пришёл в себя, но длительное время находился в бессознательном состоянии, то он срочно подлежит транспортировке в медицинское учреждение и лечении. Степень отравления угарным газом определяют на основании анализа крови.

Старший Государственный инспектор отдела надзора

Гомельского областного управления Госпромнадзора

Максим Себик