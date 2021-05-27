Уже 3 июня состоится республиканский этап конкурса грации и таланта «Королева студенчества Беларуси 2021». Гомельщину на престижном конкурсе будет представлять победительница областного этапа состязания студентка ГГУ имени Ф. Скорины Александра Дрывайло.

– Александра, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Мне 19 лет. Я учусь на 3 курсе филологического факультета, являюсь заместителем председателя совета университета и членом совета общежития и университета, также принимаю участие в волонтерской и общественно-культурной деятельности. Значимую часть своей жизни посвящаю моделингу. Это занятие помогло мне найти и раскрыть себя. Преподавая искусство дефиле, я пытаюсь передать все свои навыки ученикам, вложить в каждого частичку себя. Я люблю свою работу.