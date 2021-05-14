На базе аграрно-технического колледжа прошли районные соревнования санитарных звеньев гражданской обороны субъектов хозяйствования.

Участие в соревнованиях приняли шесть команд. Им предстояло преодолеть ряд испытаний: проверка оснащения звена, надевание противогаза на себя и на пораженного, оказание первой медицинской помощи в очагах ядерного и химического поражения, в очаге инфекционного заболевания и в госпитальном отделении по уходу за пораженными и больными.

По итогам соревнований лучше других с заданиями справились команды ОАО «Морозовичи-агро», КСУП «Кривск» и РУП «Белоруснефть-Особино», занявшие первое, второе и третье места соответственно. Призеры были награждены подарками и дипломами от районной организации «Красного Креста».

Ирина ШУТОВА

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