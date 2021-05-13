Что делать, если собственники квартир отказываются от проведения капитального ремонта

В пятиэтажке №1, что на ул. Гомельской в Коммунаре идет капремонт. Рабочие меняют газовые трубы, а также водоснабжения и канализации. Однако, как оказалось, замене коммуникаций рады не все.

– 3 мая в нашей квартире отключили газ. Через 7 дней, как указано в объявлении, подрядчики должны были произвести все работы в подъезде и подключить газ. Сегодня уже 13 мая, а газа нет. Мне сказали, что в нашем подъезде сразу трое жильцов не обеспечили доступ в квартиры. Причем один из них, якобы, категорически отказывается от ремонта. До остальных достучаться не могут. А время идет. Нам нужен газ. А впереди еще замена труб водоснабжения и канализации. И снова мы столкнемся с этой проблемой? – жалуются жильцы одной из квартир.

Вот что говорит по этому поводу заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович:

– Действительно, ситуация непростая. Трубы газоснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения общие, проходят через все этажи подъезда. Но некоторые жильцы домов, которые поставлены в график на капремонт, в категорической форме (даже в письменной) отказываются от тех видов работ, для выполнения которых строителям необходимо зайти в квартиру. Есть еще и такой момент: владельцы квартиры сделали косметический ремонт, а предусмотренная капремонтом замена инженерного оборудования так или иначе затронет конструктивные элементы или отделку стен. Конечно, в таком случае не все охотно пускают строителей в дом. Однако жильцы обязаны обеспечить доступ к трубам в своей квартире: аккуратно удалить все декорирующие элементы со стен и пола, а затем восстановить их. Если жильцы не идут на контакт, вопрос решается в суде. А это, как вы понимаете, отнимает уйму времени, отражается на сроках ремонта.

Действительно, в доме №1 по ул. Гомельской в Коммунаре идет капитальный ремонт. Следует отметить, заказчиком выступает Буда-Кошелевский райисполком, генподрядчиком – КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». В рамках капитального ремонта запланировано отремонтировать вентиляционные шахты и парапеты, заменить рулонную кровлю, магистральные сети теплоснабжения в подвале, а также произвести устройство индивидуального теплового пункта. Будут также заменены магистральные сети водоснабжения (холодная и горячая) и канализации как в подвале, так и в квартирах. Заменят трубопровод внутридомового газоснабжения, межэтажные щиты электроснабжения с устройством уравнивания потенциалов до ванн и стальных труб для обеспечения безопасности граждан, проживающих в помещении. Вплотную планируют заняться устройством элементов молниезащиты и заземления кровли. Будут заменены сети освещения подвальных помещений и лестничных клеток с заменой общего счетчика учета электроэнергии и установкой светильников в местах общего пользования. На лестничных клетках и в подвалах установят новые оконные блоки, заменят дверные блоки входов в подвалы и тамбуры подъезда. Запланированы ремонт входных групп подъездов и цоколя, восстановление отмостки по периметру дома.

Согласно разработанной ПСД нормативный срок строительства составляет 4 месяца. Все это было доведено жителям дома на собраниях 12 апреля, которое провели представители райисполкома и коммунальника, и 7 мая. По итогам первого собрания с гражданами был заключен договор на оказание услуг по капитальному ремонту. Кстати, договор подписало 55,6% жильцов. Все, кто пришел на собрание, имел возможность ознакомиться с договором, с перечнем предусмотренных работ, их сметной стоимостью, сроками проведения капремонта, а также правами, обязанностями и ответственностью сторон.

На втором собрании работники коммунальника подробно разъяснили о необходимости строгого соблюдения графика обеспечения доступа в квартиры для замены инженерных коммуникаций, самостоятельного демонтажа санитарных приборов. В первую очередь, это нужно для самих граждан. Ведь замена систем водоснабжения и водоотведения проводится по стоякам в течении одного дня. Согласитесь, не так уж и много. Для замены труб газоснабжения и проведения испытаний необходимо отключить от газа весь подъезд в среднем на 7 дней.

3 мая было произведено отключение сетей газоснабжения в подъездах № 1 и 4, о чем жители были уведомлены еще 29 апреля. К 7 мая газ не был подключен в подъездах, поскольку пятеро жильцов не обеспечили доступ в квартиры. Срок выполнения работ затягивается, но мы предпринимаем меры по поиску владельцев квартир для обеспечения доступа и проведения монтажных и пусконаладочных работ.

Что касается работы с жильцами по предоставлению доступа, проблема такая есть не только у нас. Как ее решить? Думаю, нужно менять подходы к работе с населением, общаться с жильцами заблаговременно, объяснять и рассказывать им, что именно входит в состав капитального ремонта, а что нет. А жильцам я бы настоятельно рекомендовал изучить постановление Совмина от 21.05.2012 №399 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений». В частности, пункты № 7.7. и 8. Они касаются обеспечения доступа в занимаемые ими или находящиеся в их владении и пользовании жилые и (или) нежилые помещения, а также содержат виды работ, которые владельцы помещений обязаны проводить за свой счет.

Как мне кажется, вывод очевиден и напрашивается сам собой: важно всем участникам любого процесса действовать сообща. Тогда все, в первую очередь жильцы, будут довольны.