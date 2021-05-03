Что нужно знать желающим изменить фамилию?

С этим вопросом в ЗАГС нередко обращаются жители района. Какими правовыми документами урегулирован порядок перемены фамилии и на каких основаниях могут отказать в данной административной процедуре, читателям районки рассказала начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина ЛЕВКОВИЧ:



– Гражданин Республики Беларусь может изменить фамилию, имя и отчество в порядке, установленном законодательством, но для этого надо иметь уважительную причину. Таковыми прежде всего считаются их неблагозвучность или трудность произношения; желание носить общую с другим супругом фамилию или вернуть свою добрачную фамилию, если об этом не было заявлено при разводе; желание носить фамилию отчима (мачехи), воспитавшего заявителя, или отчество по имени отчима, если усыновление не может быть оформлено; желание носить фамилию, собственное имя, отчество, соответствующее избранной национальности; желание вернуть добрачную фамилию после смерти супруга и иных уважительных причин. Родителям, решившим изменить собственное имя, фамилию, отчество, у которых есть несовершеннолетние дети, следует знать, что в запись акта о рождении несовершеннолетних детей будут внесены соответствующие изменения.

Нужно учесть, что отказ в разрешении перемены фамилии, собственного имени, отчества, независимо от мотивов, изложенных в заявлении, возможен в случаях, если заявитель подозревается в совершении преступления, в связи с чем в отношении его возбуждено уголовное дело или вынесено постановление о применении меры пресечения до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, признании подозреваемым или привлечении в качестве обвиняемого. Еще одна из причин – непогашенная и неснятая судимость. Так что сменить имя или фамилию не получится, за этим внимательно следят органы внутренних дел. Также нельзя сменить фамилию, если на хранении в ЗАГСе отсутствует запись акта о рождении заявителя либо заключении брака – при перемене фамилии, избранной при регистрации заключения брака, либо отсутствует запись о рождении ребенка, не достигшего совершеннолетия на момент подачи заявления о перемене фамилии, имени, отчества, – при перемене фамилии, имени, отчества заявителем, имеющим несовершеннолетнего ребенка.

Тем, кто решился на перемену фамилии, собственного имени, отчества, следует обращаться в отдел ЗАГС по месту жительства, куда вместе с заявлением подаются паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 2 фотографии заявителя, свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, подлежащие замене в связи с регистрацией перемены, и самое главное – документы, подтверждающие мотивацию принятого решения. Заплатить за эту административную процедуру нужно 2 базовые величины, поэтому необходимо иметь при себе и квитанцию об уплате госпошлины.

Срок исполнения административной процедуры 1 месяц, если не требуется запросить необходимые документы для ее осуществления из других отделов ЗАГСа (срок может быть увеличен до 2 месяцев). Регистрация перемены фамилии, собственного имени, отчества должна быть произведена в течение месяца со дня получения приказа – разрешения Главного управления юстиции Гомельского облисполкома. В случае пропуска этого срока данное разрешение утрачивает силу. Повторное заявление в таком случае может быть рассмотрено лишь по истечении года.

Светлана МЕДВЕДЕВА