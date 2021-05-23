Совсем скоро в школах страны прозвенит последний звонок. Многие выпускники столкнутся с выбором: кем быть, куда пойти учиться? О том, в какие учебные заведения страны можно поступить и как заключить договор о целевой подготовке, рассказала главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, курирующий кадровые вопросы, Елена Короткевич.

– Елена Владимировна, какие плюсы в заключении целевых договоров и в какие учебные заведения с ними можно поступить?



– Заключение целевых договоров гарантирует ряд преимуществ при поступлении в ведущие аграрные вузы страны и колледжи сельскохозяйственного профиля, а также в процессе учебы и при распределении. Следует обратить внимание, что при поступлении по целевым договорам абитуриенты проходят отдельный конкурс на бюджетные места, поэтому и вероятность поступления значительно повышается.

Сейчас в хозяйствах нашего района имеются вакансии ветеринарных врачей и фельдшеров, зоотехников, агрономов, инженеров. Высшее образование сельскохозяйственного профиля по целевому направлению можно получить в Белорусской государственной сельхозакадемии в Горках. В Витебской госакадемии ветеринарной медицины готовят ветеринарных врачей. Те, кто тяготеет к инженерии и техническим специальностям, могут заключить целевой договор на поступление в Белорусский государственный аграрный технический университет или Гродненский государственный аграрный университет, где готовят специалистов разной направленности.

Специалистов среднего звена готовят Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж, Краснобережский и Витебский аграрные колледжи, Полесский государственный аграрный колледж, Гомельский государственный аграрно-экономический колледж.

В пользу заключения договора о целевой подготовке специалиста говорит и тот факт, что после получения образования выпускник будет иметь гарантированное трудоустройство в сельхозорганизациях района. Окончив учебное заведение, он направляется на работу в организацию, с которой был заключен целевой договор. Кроме того, в процессе учебы предусмотрена доплата к основной стипендии до 5 базовых величин ежемесячно.

– Сколько лет предстоит отрабатывать молодым специалистам после окончания учебных заведений?



– По условиям целевого договора после окончания вуза молодые специалисты должны отработать по распределению 5 лет, после среднего специального заведения – 3 года.

– Куда можно обращаться по вопросам заключения целевых договоров?



– Для решения данного вопроса следует обращаться в управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, 15, или по телефонам: 7-75-81, 7-73-84 (главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Елена Владимировна Короткевич). Также с целью заключения целевых договоров выпускники могут обратиться непосредственно в сельскохозяйственные организации района, где кадровой службой будет обеспечена методическая помощь по их оформлению.

Для заключения договора на целевую подготовку абитуриент должен лично обратиться в управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома (сельскохозяйственную организацию). При себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Беларусь. В случае, если абитуриент является несовершеннолетним, присутствие одного из родителей или его официального представителя (с паспортом) является обязательным условием.

Хотелось бы отметить, что молодым специалистам в сельхоз-организациях района уделяется пристальное внимание. Перед ними раскрываются хорошие перспективы, а это доплата в течение первых лет работы, решение жилищных вопросов и возможность карьерного роста.

Беседовала Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора