На территории Гомельской области, как и в целом по стране, наблюдается рост киберпреступлений. За четыре месяца этого года на Гомельщине уже зафиксировано около тысячи таких преступлений, что в два раза превышает прошлогодний показатель. Большая часть из нихсоставляют хищения денежных средств с использованием компьютерной техники, так называемый «вишинг». Прогрессия особенно заметна в цифрах: 886 в текущем против 336-ти за такой же период 2020 года. Чувствуете разницу?

Что такое «вишинг»? Это когда мошенники осуществляют звонки с использованием подмены номера (IP-телефония), что позволяет использовать номера, которые похожи на банковскиес официальных сайтов. Для осуществления звонков используется мессенджер «Viber», чаще -с изображением логотипа банковского учреждения.

При установлении контакта с потенциальной жертвой мошенники представляютсясотрудниками банка, сообщаюто попытках совершения подозрительных операций по счету и предлагают подтвердить их легитимность. После чего под различными предлогами получают реквизиты платежных карточек (номер, срок действия карточки, СVV/CVC-код) и даже СМС-коды, которые направляет банк для подтверждения транзакций.И вроде все уже об этом слышали, видели по телевизору или читали. Вот только старое русское «это не про меня» весьма сомнительный аргумент не прислушаться к рекомендациям профессионалов. Поверьте, некоторые тоже так думали, а в итоге потеряли приличные суммы денег. Вот только несколько из последних примеров.

С 26 по 30 апреля 32-летняя гомельчанка после поступившего ей звонка и рекомендациям лжеспециалистов банка взяла в нескольких банках кредиты на общую сумму 30-ть тысяч рублей. Все деньги до копейки перевела мошенникам. Мало того. «Доброжелатели», узнав, что у мужа есть деньги в валюте, который тот предусмотрительно снял с карточки, убедили обменять доллары на рубли и для сохранности перевести на их счета. В общей сложности семья потеряла 67 тысяч рублей.

Трое жителей Мозыря после таких переговоров с «банковскими работниками» в мессенджерах потеряли в общей сложности более 17 тысяч рублей. 8 апреля звонок в «Viber» поступил 46-летнему жителю райцентра. Звонящие сообщили, что они проводят проверку своих специалистов в банках, потому просят оказать содействие гражданина. Только наличных денег у рабочего одного из предприятий особо не было. Но и тут нашёлся выход – ему предложили оформить на себя кредит. Что мужчина и сделал. 8500 рублей заемных денег по рекомендации «службы безопасности» банка мозырянин через инфокиоск перечислил на счета мошенникам.

11 марта 45-летнему мозырянину неизвестные огорошили тем, что некто путем использования логина и пароля от его интернет-банкинга пытается взять кредит на его имя. «Специалисты по безопасности» советовали срочно изменить их. В процессе разговора мужчина сообщил звонившим все реквизиты от своего банкинга, а также код, который пришёл для подтверждения. А вскоре СМС-оповещение от банка сообщило новость — на его карт-счёт поступили 7800 рублей. Как оказалось, злоумышленники оформили онлайн-кредит, который банк одобрил. Вскоре пришёл новый код для проведения транзакций, который мужчина добросовестно предоставил «специалистам» финансового учреждения. После этого все деньги исчезли. Как станет известно позже, они были переведены на счет одного из российских банков.25-летнего жителя Мозыря развели по проверенной схеме. 30 марта позвонили и сообщили, что с его карт-счета некто снимает деньги, поэтому карточку необходимо срочно заблокировать. А чтобы спасти наличность, деньги надо перевести на временный счет банка. Что мужчина и сделал, перечислив по предоставленным реквизитам 1000 рублей.

Во всех случаях следователями возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств.

Сотрудники милиции в очередной раз напоминают, что настоящие специалисты из финансовых учреждений не звонят с использованием мессенджеров. Реквизиты ваших карточек или счетов у них имеются. Они никогда не попросят передать им секретный код, приходящий исключительно вам и на ваш номер мобильного телефона. Помните, злоумышленники инициативны и креативны. На ходу придумывают новые доводы, почему клиент должен сделать то или иное. Главный финал у всех – перевод денег на чужие счета, либо предоставление звонящим всех логинов и паролей от интернет или мобильного банкинга. В итоге — списание всей имеющейся на счёте наличности.

Граждане, не теряйте бдительность! Подобный звонок может поступить и вам.

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