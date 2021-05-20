В Гомеле прошел X открытый областной турнир по вольной борьбе «Кубок памяти», посвященный Дню Победы.

Всего в турнире приняли участие около 150 спортсменов: команды Гомеля и области, а так же Украины и Молдовы. СДЮШОР «Спарта» на соревнованиях представляли 10 учащихся.

Юные борцы «Спарты» Влад Веремейчиков и Роман Макеев завоевали бронзовые медали в весовых категориях 41 кг и 60 кг соответственно.

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.