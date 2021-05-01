1 мая профсоюзы страны отмечают двойной праздник: День труда и 117-летие.

В преддверии Первомая «Авангард» встретился с председателем районного объединения профсоюзов Татьяной Бурнышевой, чтобы поговорить о главных итогах трудового года.

– Татьяна Ивановна, сколько членов в своих рядах насчитывает многочисленная профсоюзная семья нашего района?



– Профсоюзы были и по-прежнему остаются самой массовой общественной организацией в стране. В нашем районе они представлены районным объединением профсоюзов, 4 райкомами отраслевых профсоюзов, 106 первичными профсоюзными организациями и 14 цеховыми комитетами или профгруппами. Охваченность профсоюзным членством составляет 90%.

– Одна из важных задач, которую ставят перед собой профсоюзы, – создание новых первичных организаций независимо от формы собственности. Как с этим обстоят дела в нашем районе?



– В данном направлении мы ведем активную работу. Только за 2020-й и первый квартал текущего года в профсоюзы вступили 14 предприятий частного сектора экономики, а это 303 человека. Весомый вклад в создание первичек внес райком работников АПК, который привлек в свой профсоюз 9 предприятий частной формы собственности. Две первички появились у профсоюза леса и природопользования, по одной – у строителей, профсоюза химической, горной и нефтяной отраслей промышленности, госслужащих.

Необходимо отметить, что создание первичной профсоюзной организации дает возможность членам профсоюза непосредственно в коллективе реализовывать профсоюзные полномочия, осуществлять профсоюзные инициативы, а через проведение переговоров с нанимателем достигать конкретных договоренностей в отношении не только отдельных членов профсоюза, но и их профессиональных, социальных групп и т.д.

– Какую работу ведут проф-союзы в условиях пандемии?



– На пристальном контроле мы держим вопрос обеспеченности дезсредствами, масками и перчатками работников организаций. За 2020 год по ходатайствам первичных профсоюзных организаций оказана финансовая помощь из средств, перечисленных всеми первичками в размере 2% на районное объединение и пяти организациям района. Данная сумма составила 4265,97 руб. Кроме того, каждое предприятие направляло из своих средств 50% на оказание материальной помощи работникам, перенесшим коронавирус, что предусмотрено принятым положением «О материальной помощи».

Нельзя не отметить и тот факт, что COVID-19 ударил по самому главному – здоровью людей. В связи с этим многие санатории УП «Белпрофсоюзкурорт» перепрофилировали и направили свои возможности на реабилитацию граждан, перенесших это тяжелое заболевание. Так, за данный период уже поправили свое здоровье, воспользовавшись 25% скидкой для членов профсоюза, 182 человека из нашего района. Хочется отметить, что есть отрасли, которые значительно помогли своим работникам и компенсировали большую часть расходов на приобретение путевок. Поправить свое здоровье с 55% скидкой смогли работники образования и науки и профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. С приближением летнего периода особую актуальность приобретает туристско-экскурсионная деятельность. Многие первички уже активно пользуются услугами «Беларус-туриста». В нашей стране есть масса замечательных мест, где обязательно стоит побывать.

– 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Что профсоюзы делают в этом направлении?



– Безусловно, вопросы охраны труда – одна из основ деятельности профсоюзов. Рейдовой группой ФПБ были изучены вопросы соблюдения законодательства об охране труда в 15 предприятиях и организациях района. В ходе мониторинга был осуществлен контроль по созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, надлежащих санитарно-бытовых условий. Также контролировалось наличие спецодежды и обуви, организация обучения общественных инспекторов по охране труда и другое.

Как показали рейдовые мероприятия, наниматели стараются обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда, однако ситуация не идеальная. В отдельных сельхозпредприятиях наблюдается недостаточно серьезное отношение к правилам и нормам в сфере охраны труда.

– Подытоживая нашу беседу, в целом каким выдался минувший год для районного объединения профсоюзов?

– Несмотря на ряд сложностей, вызванных пандемией, в прошлом году мы сработали хорошо, снимая все вопросы еще на стадии возникновения и не доводя их до судов, тем самым сэкономив время, нервы и деньги. К тому же нам есть чем гордиться. Так, районная организация Белорусского профессионального союза образования и науки под председательством Нины Ананич по итогам 2020-го признана лучшим райкомом в области и будет занесена на Доску почета.

В преддверии Первомая сердечно поздравляю всех жителей района с этим замечательным праздником! Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам труда, профсоюзному активу, передовикам производства предприятий и организаций.

Беседовала Ольга ЧЕРНЯКОВА