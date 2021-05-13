Учащиеся СДЮСШОР «Спарта» продолжают занимать призовые места на областных соревнованиях.

Так, 16-18 апреля в Гомеле состоялось первенство области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Учащиеся СДЮШОР «Спарта» школы стали призерами соревнований. Григорий Захаров стал вторым в весовой категории 110 кг, Дмитрий Медведев — третьим в категории 45 кг, а Дмитрий Авдашков также занял третье место в категории 60 кг.

Кроме того, 14-17 апреля в Мозыре прошло первенство Гомельской области по велоспорту, где спортсмены, представляющие наш район, завоевали третье общекомандное место.

В личном первенстве в своих возрастных группах: Ирина Чуянкова заняла почетное первое место в индивидуальной гонке (10 км), групповой гонке (52 км) и в гонке-критериум; Юлия Старовойтова стала первой в индивидуальной гонке (10 км), групповой гонке (31 км); Виктория Шаповалова выиграла серебряные медали в индивидуальной гонке (10 км), групповой гонке (52 км) и в гонке-критериум; Александра Бондаренко заняла третье место в индивидуальной гонке (10 км), групповой гонке (52 км) и в гонке-критериум; Яна Шатунова завоевала бронзу в групповой гонке (31 км);

Также свой вклад в завоевание третьего командного места внесли Анна Ласунова , Сабина Старовойтова, Сергей Куриленко и Юлия Ткачёва.

05-08 мая состоялись Чемпионат и первенство Гомельской области по тяжелой атлетике. В Чемпионате Гомельской области среди мужчин наш выпускник Иван Новиков (весовая категория 96 кг) завоевал бронзовую награду. А Иван Глуховский (весовая категория 45 кг) стал победителем первенства Гомельской области.

Фото из архива СДЮШОР «Спарта»