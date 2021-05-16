Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США) группой американцев, которых лично коснулась проблема СПИДа (либо коснулась их близких).

Всемирный день памяти проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИДа, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из нас.

Во всем мире сейчас живут с ВИЧ более 40 миллионов человек. С начала эпидемии из 78 миллионов людей, заразившихся ВИЧ, около половины умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией. По оценке экспертов, ВИЧ-инфекция занимает 5-е место по причинам смертности в мире. На сегодняшний день в Республике Беларусь проживают более 20 000 ВИЧ-позитивных человека. Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это подростки и взрослые люди в возрасте от 15 до 49 лет. Основным путем передачи является половой, на его долю приходится 63,5% случаев, парентеральный путь инфицирования составил 34,4%, на другие пути передачи приходится 2,1% случаев.

Ежегодно выявляется более 1,5 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. 98% пациентов, состоящих на учете, регулярно посещающих врача и получают бесплатно антиретровирусные лекарственные средства, позволяющие нейтрализовать воздействие вируса на организм человека.

ВИЧ-инфекция – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который разрушает жизненно важные клетки защитной системы организма.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается в среднем через 10-12 лет после заражения и сопровождается разрушением иммунной системы.

После заражения ВИЧ человек может долго выглядеть и чувствовать себя абсолютно здоровым и при этом передавать вирус другим. Вирус может находиться в организме несколько лет, прежде чем появятся симптомы заболевания. Примерно у трети заразившихся через несколько недель может проявиться состояние, похожее на ОРЗ или грипп, врачи его называют «острой ВИЧ-инфекцией»: повышается температура тела, появляется слабость, головная боль, боль в горле. Иногда наблюдается диарея (понос) или сыпь. Такое состояние обычно длится пару недель, после чего проходит. Как правило, человек может не связывать эти симптомы с ВИЧ-инфекцией.

Следует понимать, что в этот начальный период даже тестирование на ВИЧ может давать неверный результат, потому что организм еще не выработал антитела к вирусу.

Симптомы ВИЧ-инфекции обязательно появляются в стадии СПИДа: на фоне иммунодефицита у человека развиваются вторичные заболевания, такие как туберкулез, пневмония, опухоли и другие заболевания.

Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – пройти тестирование на ВИЧ. Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно.

Тестирование на ВИЧ можно пройти совершенно бесплатно и по желанию анонимно. Сдать кровь на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или других медицинских учреждениях, где имеется процедурный кабинет.

Продолжительность жизни у инфицированных ВИЧ практически не будет отличаться от среднестатистической – как у человека без ВИЧ, если он начнет лечение вовремя. Лечение при ВИЧ-инфекции – «антиретровирусная терапия» – это постоянный и пожизненный прием антиретровирусных препаратов, которые назначает врач.

Если инфицированный ВИЧ не прошел тестирование на ВИЧ, то он не начинает своевременно получать антиретровирусную терапию и неизбежно погибает от СПИДа приблизительно через 10-12 лет после заражения.

Ежегодно в мире по инициативе Всемирной организации здравоохранения в третье воскресенье мая отмечается Международный день памяти умерших от СПИДа.

Цель этого мероприятия – вспомнить о людях, умерших от СПИДа и задуматься о том, что эпидемия может коснуться каждого. Этот день также призван искоренить стереотипы, связанные с этой инфекцией, устранить стигму и дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ.