Комитет государственного контроля Гомельской области 18 мая с 10.00 до 12.00 проведет «горячую линию» по вопросу доступности рынков Гомельской области для производителей (в т.ч. граждан) продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства и рыболовства.

Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефонам

в г. Гомеле: 8(0232)23-83-68.