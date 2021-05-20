Не знаю, существует ли в мире памятник предприимчивому Ливаю Строссу, решившему когда-то превратить нераспроданную парусину в простенькое портняжное изделие в виде штанов для рабочих-золотоискателей, но в том, что он этого заслуживает, согласятся со мною многие. Вот уже более ста лет эти «рабочие штаны», меняя модель, фасон, обогащаясь фурнитурой, не выходят из моды. Достойно конкурируя на подиумах и модных показах с вечерними костюмами известных дизайнеров, они давно уже перестали быть просто повседневной одеждой. И даже та категория людей, которая напрочь отвергает джинсы как вариант одежды, я уверена, всё равно имеет в своём гардеробе хоть одну их пару. Вот несколько советов, как выбрать джинсы и ухаживать за ними.

Прямые джинсы (straight leg) подходят практически всем. Они очень удобного фасона, который одинаково хорошо смотрится и на худых, и на полных женщинах, на девушках высокого и невысокого роста. К тому же эта модель сейчас очень популярна и носить ее можно практически с любой обувью, от балеток до каблуков. А вот с моделью skinny советую быть поаккуратнее. Такой фасон подходит только обладательницам безупречной фигуры, а у всех остальных они могут визуально подчеркнуть небольшие её погрешности. Тем девушкам, которые считают и видят, что их фигура в данный момент неидеальна, я рекомендую носить skinny в комплекте со свободным «верхом» (удлиненным жакетом, широким джемпером, платьем-свитером) и высокими сапогами или туфлями на каблуке. Расклешенные джинсы модели flared очень хорошо сидят и на стройных, и на полноватых девушках среднего и высокого роста. К сожалению, у невысоких девушек они «забирают» 3–4 см роста. Просторные и одинаково широкие по всей длине джинсы модели wide leg подходят практически всем. Но такие джинсы обязательно нужно тщательно подбирать, они не должны быть слишком свободными, иначе будут полнить и подойдут в таком случае только очень худеньким девушкам. Стоит обратить пристальное внимание на длину этого фасона джинсов – слишком короткие широкие штанины визуально добавят лишние сантиметры на бедрах. Есть ещё одна довольно распространенная модель джинсов – это bootcut, со слегка заниженной талией, которые плотно облегают бедра, а брючины расширяются к щиколотке. Такое необычное название пришло к нам из английского языка: «cut» – «отрезать», а «boot» – это ботинок. В результате получается, что джинсы bootcut были придуманы для тех, кто не любит заправлять брюки в сапоги или ботинки. Девушкам с узкими плечами и широкими бедрами не рекомендуют рассматривать эту модель, так как плотное облегание этих джинсов в области бедер может привести к их значительному увеличению, что сразу приводит к дисгармонии в фигуре. Модель boyfriend… О, эти набравшие мега-популярность несколько лет назад джинсы-boyfriend подойдут смелым и стильным девушкам среднего и высокого роста. Единственный момент – мужчинам не очень нравится, когда девушки носят такую модель, даже при условии добавления к ним красивых туфель.

Джинсы с низкой посадкой довольно популярны в наше время. Надо учитывать, что подходят они достаточно стройным девушкам, у которых тело гораздо короче, чем ноги, так как при их носке сразу же произойдет визуальный баланс тела и ног. Такая модель опасна тем, что при попытке присесть они предательски сползают вниз. Идеальный фасон – джинсы со средней посадкой, которые отлично сидят на любой фигуре, даже на полной. В таких джинсах не нужно беспокоиться о «казусных» ситуациях и торчащих «бочках». Это сейчас самая популярная модель, которая, похоже, еще не скоро выйдет из моды, универсальный вариант. Не так давно вернулась мода и на «завышенную талию». Высокую посадку рекомендуют тем девушкам, у которых по пропорциям ноги от колена короче, чем бёдра. Также стоит обратить внимание на то, что идеально сидит эта модель только на обладательницах стройной фигуры. Модели с плотным широким поясом, похожим на корсет, – вариант для тех, кто всё-таки несмотря ни на что хочет купить себе такие джинсы – они хорошо держат животик.

При покупке джинсов не следует пренебрегать вниманием к декоративным деталям. У тех, у кого достаточно крупные пропорции, их должно быть минимум. Это может быть вышивка, металлизированные детали, яркие и цветные лейблы в области задних карманов. А вот те, кто желает зрительно увеличить пропорции, наоборот, смело могут себе позволить крупные накладные карманы, контрастные строчки и разнообразное декорирование.

Цвет джинсов тоже имеет немаловажное значение в корректировке фигуры. Однотонные темные джинсы всегда визуально очень стройнят, а светлые могут полнить. То же касается и потёртости. А вообще, джинсов в гардеробе много не бывает. Если уметь их правильно сочетать с другими вещами, у вас может получаться новый ансамбль очень часто.

Чтобы покупка в виде джинсовой вещи прослужила дольше его обладателю, несколько дельных советов: никогда не отдавайте джинсы в химчистку, если не хотите, чтобы химикаты превратили любимую вещь в половую тряпку; джинсовые вещи следует стирать в тёплой воде не выше 40–60 С и только вывернув наизнанку; перед стиркой джинсы можно замочить в тёплой воде на полчаса; джинсовые изделия следует стирать отдельно от других вещей. Чёрные или цветные джинсы лучше стирать, добавив в воду немного уксуса; по возможности, лучше их стирать вручную или мягкой одежной щёткой, намылив не джинсы, а щётку; после стирки джинсы надо прополоскать, разложив на дне ванны, не сминая ткани. Первый раз прополаскивают тёплой водой, затем холодной. Джинсы «боятся» как очень горячей воды, так и очень холодной; выжимать джинсы нельзя: подняв их за пояс, надо зажать штанину ладонями и как бы выбить избыток воды вниз; сушить джинсы лучше вывернутыми наизнанку и подвешенными за пояс; не рекомендуется сушить джинсы на солнце; гладить джинсы нужно чуть влажными с изнаночной стороны, тогда они станут гораздо мягче, комфортнее и будут выглядеть более новыми и аккуратными.

Подготовила Ирина ШУТОВА