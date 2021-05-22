20 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 22 мая, день принятия Конвенции о биологическом разнообразии, Международным днем биологического разнообразия.

Тема 2021 года — «Мы часть решения». Этот слоган — напоминание, что сохранение биоразнообразия является ключом к достижению большинства Целей устойчивого развития.

Природа содержит в себе готовые решения проблем изменения климата, доступности чистой воды и безопасной пищи, здоровья и благополучия. В основе устойчивого, гармоничного развития лежит сохранение биоразнообразия, с опорой на которое человечество быстрее оправится от глобального кризиса.

Продукт миллиардов лет эволюции, растения, животные и микроорганизмы развивались под воздействием природных факторов. В последние годы одним из таких факторов стал человек. Несмотря на это, мы все еще лишь одна из форм жизни и тесно связаны с богатой, живой, развивающейся планетой.

Исчезновение растений и животных больше привлекает наше внимание, но настоящая катастрофа — уничтожение и деградация целых экосистем как из-за изменения климата, так и из-за хозяйственной деятельности.

Угрозы биоразнообразию угрожают и нашей культурной идентичности. Многие животные, птицы и растения стали символами, изображены на флагах и гербах, ассоциируются со странами и народами. Сберечь и восстановить биоразнообразие — это не только вопрос этичности, это залог нашего выживания.

На территории Гомельской области функционирует 124 особо охраняемых природных территорий общей площадью 298,45 тыс. га, в том числе национальный парк «Припятский», 13 заказников республиканского и 41 местного значения, 13 памятников природы республиканского и 56 местного значения.

Под охрану передано 45 типичных или редких биотопов, 345 мест обитания диких животных, относящихся к 37 видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (барсук, рысь, болотная черепаха, орлан-белохвост, черный аист) и 322 места произрастания 44 видов дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (кувшинка белая, водяной орех, рододендрон желтый, лук медвежий и др.).

Благодаря предпринимаемым усилиям в данном направлении за последние 10 лет площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями в Гомельской области увеличилась на 80 тыс. га и в настоящий момент занимает 7,5% от площади области.