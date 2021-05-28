28 мая в службу спасения поступило сообщение о задымлении в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Садовой в д. Чеботовичи.

В результате пожара огнем уничтожены постельные принадлежности в жилой комнате. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС напоминает: Уважаемые граждане! Позаботьтесь о себе и своих близких, установите автономный пожарный извещатель он гарант Вашей безопасности! Он среагирует на малейшую концентрацию дыма, подаст мощный звуковой сигнал, который разбудит даже спящего человека. Если же случился пожар, авария или другая чрезвычайная ситуация звоните по номеру 101 или 112.

Ваша безопасность – в Ваших руках!