«Не оставлять ребенка одного» — правило, которое должно непрерывно звучать в голове у каждого родителя. Часто именно из-за пренебрежения этой прописной истиной случаются непоправимые трагедии, оставляющие глубокий след на сердце и отзывающиеся непередаваемой болью на протяжении всей последующей жизни. Ведь нет ничего хуже осознания собственной глупой ошибки без возможности ее исправить…

С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности (дома, на улице, отдыхе, водоеме и др.) с 3 мая по 1 июня в районе проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному Дню семьи и Дню защиты детей.

Мероприятия пройдут в 4 этапа, в которых будет много абсолютно новых и современных форм работы с потенциальной целевой аудиторией – родителями.

В рамках первого этапа, который стартовал с 3 мая и продлится по 15 мая, курс будет взят на родителей и их детей, мероприятия пройдут на объектах с массовым пребывание людей. Не останутся без внимания и любители активного отдыха – для них пропагандисты проведут спортивный праздник «Мама, папа, мы – в безопасности сильны».

Мероприятия второго этапа пройдут с 17 по 21 мая. В центре внимания спасателей окажутся будущие и молодые родители. Традиционно упор будет сделан на мам, ведь именно они проводят большую часть своего времени с детьми, в учреждениях здравоохранения, в дошкольных учреждениях, в начальных классах учреждениях образования, в центрах внешкольного образования.

Акцент во время третьего этапа (с 24 по 28 мая) будет сделан на многодетные и находящиеся в социально-опасном положении семьи.

Четвертый этап акции продлится два дня – 31 мая и 1 июня – и будет приурочен Международному Дню защиты детей. На открытых площадках в местах массового пребывания людей пропагандисты проведут яркие и масштабные мероприятия.

Спасатели призывают не оставлять маленьких детей одних: вы всегда должны быть рядом с ними на расстоянии вытянутой руки. Обучайте своих детей, обсуждайте с ними вопросы безопасности и будьте для них примером!