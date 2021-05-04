В этом году республиканский смотр-конкурс проходил шестой раз под девизом «Беларусь – мая мова і песня». Для тысяч талантливых ребят, учащихся школ и учреждений дополнительного образования со всей страны, он стал серьезным творческим испытанием.

Беларусь – мая мова і песня

Приятно отметить, что воспитанники Уваровичского центра детского творчества оказались на высоте и, как результат, получили заслуженные награды. Так, по итогам конкурса учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» удостоены дипломов I и II степеней, Ксения Козлова, солистка вокально-хореографического ансамбля «Шчодрыца», – диплома III степени, учащиеся объединений по интересам «Мир красок», «Академия игры» и «Jam» – диплома II степени.

До республиканского этапа ребята достойно представили Будакошелевщину на областном уровне: были отмечены 11-ю дипломами областного этапа и получили право представлять наш район и всю Гомельскую область в финале творческого состязания.
Поздравляем победителей и благодарим за высокое исполнительское мастерство и самобытность! Желаем вдохновения, успехов и новых творческих достижений.

Наталья ЛОГУНОВА
Фото из архива Уваровичского ЦДТ