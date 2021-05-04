В этом году республиканский смотр-конкурс проходил шестой раз под девизом «Беларусь – мая мова і песня». Для тысяч талантливых ребят, учащихся школ и учреждений дополнительного образования со всей страны, он стал серьезным творческим испытанием.

Приятно отметить, что воспитанники Уваровичского центра детского творчества оказались на высоте и, как результат, получили заслуженные награды. Так, по итогам конкурса учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» удостоены дипломов I и II степеней, Ксения Козлова, солистка вокально-хореографического ансамбля «Шчодрыца», – диплома III степени, учащиеся объединений по интересам «Мир красок», «Академия игры» и «Jam» – диплома II степени.

До республиканского этапа ребята достойно представили Будакошелевщину на областном уровне: были отмечены 11-ю дипломами областного этапа и получили право представлять наш район и всю Гомельскую область в финале творческого состязания.

Поздравляем победителей и благодарим за высокое исполнительское мастерство и самобытность! Желаем вдохновения, успехов и новых творческих достижений.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива Уваровичского ЦДТ