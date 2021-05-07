Статистика говорит, что каждые 40 секунд в мире кто-то решает уйти из жизни. О самых распространенных мифах в отношении суицида рассказывает врач-психотерапевт Валерия ЕВДОКИМОВА:

– Говорить о самоубийстве и страшно, и стыдно, и не принято. Долгое время суицид был осуждаем и порицаем обществом. Многие века считалось, что самоубийство могут совершить только душевнобольные люди. Однако замалчивание проблемы не помогает справиться с суицидальными мыслями. В свою очередь, разговор о самоубийстве, его причинах и связанных чувствах может предотвратить суицид.

Итак, 7 расхожих мифов, которые необходимо развенчать:

Миф №1. Люди, говорящие о суициде, просто ищут внимания и не совершают попытку.

Это самый распространенный и опасный миф о суициде. Реальность такова, что так называемые «манипулятивные», «требующие внимания» люди совершают суицидальную попытку с такой же вероятностью, как и те, кто этого не делает. Многие люди, говорящие о самоубийстве, на самом деле переживают сильную душевную боль. И чаще всего за помощью они обращаются не к специалисту, а к кому-то из своего окружения, сообщая об этом шантажом, странными намеками, отстраненными фразами, а порой и в шутливой манере. Более 70% людей, угрожающих самоубийством, позже либо действительно совершают попытку или умирают от самоубийства.

Миф №2. Разговор о суициде может спровоцировать его.

Разговор о самоубийстве не может являться его причиной. Напротив, он может стать первым шагом в предотвращении суицида и дать человеку ощущение облегчения и понимания. Говорить о самоубийстве – одна из самых полезных вещей, которые вы можете сделать.

Миф №3. Решение о суициде рождается неожиданно и внезапно, нет никаких признаков, по которым можно заранее распознать намерение о самоубийстве.

Суицид сопровождает ряд предупреждающих сигналов о грядущем поступке, хотя некоторые из этих подсказок могут быть невербальными и трудными для обнаружения.

Миф №4. Самоубийства совершают люди с психическими расстройствами.

Не все люди из числа лишивших себя жизни имели психиатрический диагноз. Суицид совершают, как правило, несчастные люди, испытывающие отчаяние, разочарование, страдающие депрессией.

Миф №5. Люди, намеренные совершить суицид, постоянно думают о смерти и желают умереть.

Большинство обдумывающих возможность самоубийства неоднозначно относятся к самоубийству. Они разрываются между желаниями жить и умереть. Они просто хотят, чтобы страдания и боль, которую они чувствуют, прекратились. Они несчастны, но они хотят, чтобы их спасли. В этот период человек особенно нуждается в душевной теплоте, помощи и поддержке.

Миф №6. Суицид характерен только для людей, относящихся к группе риска: подростков, пожилых, тяжелобольных, военных, детей из неблагополучных семей и других.

Самоубийство совершают люди разных психологических типов и социальных групп. Всё зависит от силы психотравмирующей ситуации и ее субъективной личностной оценки человеком.

Миф №7. Помочь человеку с суицидальными мыслями может только специалист в сфере психического здоровья.

Профилактика самоубийства является делом каждого человека. Иногда ваша внимательность, доброе отношение и забота могут спасти жизнь.

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру «телефона доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы 8-0232-31-51-61. Республиканская «Детская телефонная линия» –

8-801-100-16-11. Экстренную психологическую помощь в рабочие дни окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по номеру 8-0232-75-55-97, а также в Буда-Кошелевской ЦРБ: врач-психотерапевт – 7-66-57, врач – психиатр-нарколог –

7-66-44, психолог – 7-66-42.

Кроме того, на базе Буда-Кошелевской районной поликлиники осуществляется платный анонимный прием по оказанию психотерапевтической и психиатрической помощи. Его основной задачей является помощь лицам, обращающимся с жалобами на невротические состояния. Симптомы невротических состояний разнообразны, основную их часть составляют: тревога (чувство нехватки воздуха, внутренняя дрожь, необъяснимый страх, колебания артериального давления, сердцебиение и т.п.), депрессия (снижение настроения, потеря интереса к окружающему, слабость, нарушение сна, утрата аппетита и т.п.), навязчивые состояния (навязчивые мысли и действия), фобии (страх открытых пространств, страх испытать внимание со стороны окружающих), стрессовые реакции на тяжелые жизненные события (утрата близкого, потеря работы, конфликтные ситуации и т.п.), психосоматические расстройства (необъяснимые ощущения, боли во внутренних органах и т.п.), постковидный синдром.

Преимущества анонимного приема: на пациентов, которые обращаются за медпомощью анонимно, оформляется медицинская карта амбулаторного больного, в которой указываются названные пациентом фамилия, возраст и место жительства (место пребывания) без предъявления документа, удостоверяющего личность. Для подробной консультации и записи на прием обращайтесь по телефону 7-66-44 к врачу-психиатру и 7-66-57 к врачу-психотерапевту.

Ольга МАРЦЕЛЕВА