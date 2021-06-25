Не омрачите каникулы бедой

Как отмечают спасатели, отсутствие должного надзора за детьми всех возрастных групп – главная причина детского травматизма. Поэтому создать для ребенка безопасную среду, в которой он не будет подвергаться неоправданному риску, – основная задача родителей.11 июня в Житковичскую райбольницу с ожогами поступил ребенок из д. Воронино, пострадавший во время розжига деревенскими мальчишками мангала. Он госпитализирован в областную ожоговую больницу.

Приготовление шашлыка всегда связано с определенной опасностью, потому не лишним будет напомнить: не оставляйте разожженный мангал без присмотра и тем более не доверяйте разведение огня детям. Если готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозпостроек, ибо раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, что повлечет тление и горение. Также для розжига нельзя использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Надувные бассейны небезобидны

Оказывается, они несут прямую угрозу жизни малышей. Во-первых, в отличие от прочих бассейнов, надувные лишены даже минимальной степени безопасности и защиты. Во-вторых, многие родители уверены, что в такой безобидно мелкой емкости ребенку ничего не угрожает, и спокойно предоставляют малышам полную свободу действий. А ведь через мягкие бортики бассейна ребенок может перегнуться и нырнуть в воду вперед головой, да и фильтры и насосы могут стать причиной телесных повреждений, в них запутываются длинные волосы.

Если бассейн ставится на продолжительный промежуток времени, оградите его заборчиком настолько высоким, чтобы ребенок не мог перелезть через него. Не помешает и калитка с самозапирающимся замком. Но лучше всё же сливать воду сразу после использования. Эта мера избавит вас от постоянного напряжения из-за беспокойства о безопасности ребенка, а также не даст болезнетворным микроорганизмам распространиться в воде.

Уважаемые родители! Прежде чем покупать надувной бассейн для детей, подумайте, сумеете ли вы обеспечить им надежную защиту и безопасность.

Во время грозы

Когда надвигается гроза, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление, не разговаривайте по телефону. Грамотные действия во время грозы помогут избежать неприятных последствий.

МЧС напоминает, что в 90% случаев попадания молнии в дом приводит к пожару, а избежать возгорания здания поможет такое устройство, как молниеотвод.

Дети и вода

Отправляясь с ребятишками на отдых, объясните им, как вести себя, чтобы не попасть в беду. Будьте начеку, ведь помощь может понадобиться детям в любой момент. Не позволяйте им нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Не допускайте переохлаждения – чередуйте игры на берегу с купанием. Предупредите, что плавать можно только в специально оборудованных для этого местах, недалеко от берега, также не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования, нельзя хватать за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи. Научите ребенка в случае необходимости вызывать спасателей по тел. 101 или 112. А маленьких детей держите от себя на расстоянии вытянутой руки, ведь им достаточно совсем немного времени, чтобы захлебнуться.

Не забывайте, что дети всегда копируют поведение взрослых, поэтому в первую очередь соблюдайте правила поведения на воде сами.

Учимся играя

Дети должны пользоваться электроприборами в присутствии взрослых. Подключать в розетку только один прибор, а после использования отключать от сети. В случае загорания отключите его, накройте плотной тканью или засыпьте стиральным порошком, землей из цветочного горшка. Водой тушить нельзя, ибо можно получить удар током.

Рассмотри картинку и найди, какие приборы остались включенными в розетку?