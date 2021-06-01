Радостным, задорным и веселым для детей из средних школ города, воспитанников социально-педагогического центра, центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и всех пришедших постарались сделать мероприятие активисты РК ОО «БРСМ».

Старт веселью на стадионе СШ№1 дал танцевальный флэш-моб активистов первички. Дети с удовольствием повторяли движения, сопровождая их веселым смехом.

Вскоре после начала мероприятия лица детей украшали не только счастливые улыбки, но и бабочки, цветочки, лисички и многое другое – для них была организована площадка фейс-арта.

Для детворы подготовили множество веселых конкурсов и подарков. Несмолкаемый задорный детский смех послужил убедительным доказательством того, что праздник удался.

Ирина ШУТОВА

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