В целях обеспечения взаимодействия со всеми заинтересованными службами по снижению производственного травматизма, соблюдению санитарных и технических норм функционирования предприятий и организаций в Буда-Кошелевском районе продолжается работа мобильной группы райисполкома по оказанию практической и методической помощи руководителям и специалистам этих предприятий и организаций.

Очередной такой выезд мобильной группы, состоявшийся на прошлой неделе, пролегал через объекты, расположенные на территории Уварович.

Были проверены: Уваровичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, ЗАО «Уваровичистройматериалы», котельные и участок КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», Уваровичская школа.

В ходе работы мобильной группы проверялось соответствие требованиям безопасности проведения работ при ремонте техники и производстве продукции, наличие огнетушителей, аптечек. Особое внимание было уделено проведению предсменного и периодического освидетельствований на предмет нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения, наличию алкотестера, а также ведению документации (инструкции по охране труда, журналы ежедневного производственного контроля за безопасностью труда и регистрации инструктажей по охране труда).

В психоневрологическом доме-интернате недочеты минимальны, а вот чистоту территории, отлично созданные бытовые и санитарные условия хочется отметить отдельно. Кроме того, директор учреждения подал заявку на добровольное обследование и мониторинг территории, которое провел главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко. Он разъяснил ответственным лицам требования по безопасной эксплуатации оборудования и транспортных средств.

В ходе контроля на указанных объектах был выявлен ряд общих нарушений: на предприятия допускаются к работе работники без средств индивидуальной защиты, используются слесарные инструменты, не соответствующие требованиям охраны труда, кроме того, допускается использование самодельных удлинителей. Также не отключается от электросети не используемое в работе (аварийное) оборудование, не все санитарно-бытовые помещения и гаражи содержатся в исправном состоянии и чистоте: требуются текущие косметические ремонты в помещениях.

Как отметила начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич, нарушения, не требующие материальных затрат, устраняются организациями оперативно.

– Чем больше работодатель уделяет внимание вопросам охраны труда, тем безопаснее труд рабочих. Отрадно, что нарушения все-таки устраняются, а это значит, что есть все шансы рано или поздно снизить производственный травматизм и повысить санитарный и технический уровни функционирования предприятий и учреждений района, – сказал Александр Дударенко.

Ирина ШУТОВА

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